Open Air im Steinbruch: Für den Klassiksommer werden noch Sänger gesucht

Aus unserem Archiv

Niederwörresbach

Im Steinbruch Juchem in Niederwörresbach/Gerach ist es am Samstag, 1. September, wieder soweit: Dann findet der Klassiksommer im Rahmen des Steinbruch Open Airs erneut in einer atemberaubenden Naturkulisse statt. Bereits 2016 waren die Besucher vom Crossover-Programm der Neuen Philharmonie Frankfurt mehr als begeistert. Nicht zuletzt wurde das Konzert durch die Unterstützung eines Projektchores aus der Großregion einzigartig. Zu Recht wurden Philharmonie und der 40-köpfige Chor mit tosendem Applaus gefeiert.