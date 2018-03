Offene Werkstätten: 21 kreative Menschen aus der Edelsteinregion zeigen ihre Fertigkeiten

21 gute Gründe, am Wochenende die Edelsteinregion zu besuchen, liefert die Veranstaltung „Offene Werkstätten“ – nun schon die insgesamt dritte – am Samstag und Sonntag, 8. und 9. April, jeweils von 10 bis 19 Uhr. Die Macher gehen mit der Zeit: Die schicken Flyer sind mit QR-Code ausgestattet, auf Facebook ist man vertreten.

Über die Schulter geschaut: Auch Stefanie Dingel wird in diesem Jahr wieder einen Einblick in ihre Arbeit geben.

Foto: Hosser (Archiv)

Zwei Tage lang können Interessierte am Wochenende vor Ostern 21 kreative Menschen bei der Arbeit beobachten und schöpferische Handlungen in Augenschein nehmen, bei denen kleine und große Kostbarkeiten entstehen. Wie aus der rauen Oberfläche eines Rubins eine glänzende Fläche wird, Edelsteinketten stilvoll miteinander kombiniert und aus Groschen Ringe werden: All das kann bewundert werden. Silber und Gold werden in verschiedenster Weise geschmiedet, gegossen oder geformt. Edelsteine werden mit Mustern graviert, geschliffen oder poliert: Es entsteht Schmuck, der überrascht und begeistert.

Die Verbindung aus Frische und Innovation mit der Erfahrung und dem Wissen der sehr alten Tradition der Edelstein- und Schmuckbearbeitung zeigt sich in den Arbeiten. Das Ausprobieren und die Suche nach neuen Wegen in der Gestaltung und in den Arbeitsweisen machen einen Besuch der offenen Werkstätten so reizvoll und interessant, werben die Akteure. „Mit diesem Wochenende möchten wir Räume schaffen, in denen ein Austausch zwischen Besucher und Schmuckgestalter stattfindet. Mit Zeit und Muße entdecken die Gäste Edelsteine und Schmuck in neuen aufregenden Farben und Formen.“ Im vergangenen Jahr freuten sich die Künstler über reichlich Besuch. Das war mehr als nur eine Marketingaktion, sondern ein nachhaltiges Projekt, das die Region bekannt und attraktiv macht.

Mit dabei sind: Goldschmiede Stellwagen (Idar-Oberstein), Jürgen Müller (Idar-Oberstein), Sonja Gottlieb (Idar-Oberstein), Goldschmiede H. Stein/Stefanie Dingel (Idar-Oberstein), Andrea Sohne (Idar-Oberstein), Arkantus Schmuckdesign/Regina Gräber (Idar-Oberstein), Wolfgang Wild (Idar-Oberstein), Edelsteinschleiferei Peter Lind (Idar-Oberstein), Firma Ulrike Weyrich (Idar-Oberstein), Esther Ackermann (Idar-Oberstein), Margot Henn (Oberreidenbach), „feinwerk“/Kerszin Kavalirek (Leisel), „gestaltungsraum“/Karin Drochner, Goldschmiede Rosemarie Theis (Oberwörresbach), Esther Fuchs (Kleinich), Matthias Lind (Sensweiler), Gaby Wandscher (Idar-Oberstein), Adam und Stoffel (Stipshausen), Goldschmiede Pauly (Meisenheim), Emmert Design (Idar-Oberstein) und Peter Fischer (Idar-Oberstein). vm