NZ-Kommentar von Stefan Conradt: Gut angelegtes Geld

Die Eisenbahner führen es drastisch vor Augen: Wenn jetzt nichts passiert, wird die Trasse der Hunsrückbahn über kurz oder lang von der Landkarte verschwinden – entweder wird sie zum Radweg umgewidmet oder die Natur holt sie sich zurück.

Eine unumkehrbare Entwicklung. Derzeit präsentieren sich Gleise, Tunnel und Brücken noch in einem recht guten Zustand, der Trassensicherungsvertrag garantiert zumindest bis zur saarländischen Landesgrenze den Bestand – und es stehen Landesmittel zur Reaktivierung von Bahnstrecken zur Verfügung. So kann man Birkenfelds Bürgermeister Alscher nur zustimmen, wenn er sagt: "Man muss auch mal ins Risiko gehen. Was hindert uns daran, diese Bahn mal zehn Jahre lang auszutesten?" Alscher geht von insgesamt 300 000 Euro als Anteil der beteiligten Kommunen aus. 30 000 Euro im Jahr – das ist gut angelegtes Geld für die Regionalentwicklung und ein gar nicht mal so hohes Risiko.

E-Mail an stefan.conradt @rhein-zeitung.net