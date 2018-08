Wer der Meinung war, dass nach der am 1. April vollzogenen Schließung der Entbindungsstation im Krankenhaus der Elisabeth-Stiftung keine Babys mehr in der Kreisstadt zur Welt kommen würden, sieht sich zumindest in diesem einen Fall eines Besseren belehrt. Denn Paul Lignowski wurde am 21. Juni in der Birkenfelder Klinik geboren. Wie er zum letzten Baby mit Geburtsort Birkenfeld wurde, berichtet seine Mutter Jessica Eigner. Die Verantwortlichen der Elisabeth-Stiftung betonen derweil, dass es sich um eine absolute Ausnahmesituation gehandelt habe.

„Eigentlich war es nur ein Routinetermin, aber dann wurde es auf einmal turbulent, und es ging alles von 0 auf 100“, sagt Jennifer Eigner, die ausdrücklich die „Toparbeit“ aller Beteiligten ...

Lesezeit für diesen Artikel (556 Wörter): 2 Minuten, 25 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.