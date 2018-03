Nirgends in Westdeutschland wohnt man günstiger als in Idar-Oberstein

Das werden Mieter und potenzielle Wohnungskäufer doch gerne hören: In keiner anderen Stadt Westdeutschlands lebt es sich so günstig wie in der Edelsteinmetropole Idar-Oberstein. Das geht aus dem neuen Miet- und Immobilienatlas hervor, den das Hamburger Forschungsinstitut F+B vierteljährlich herausgibt.

Idar-Oberstein – Das werden Mieter und potenzielle Wohnungskäufer doch gerne hören: In keiner anderen Stadt Westdeutschlands lebt es sich so günstig wie in der Edelsteinmetropole Idar-Oberstein. Das geht aus dem neuen Miet- und Immobilienatlas hervor, den das Hamburger Forschungsinstitut F+B vierteljährlich herausgibt.

Das Institut hat für seine Erhebungen alle 504 Städte Deutschlands mit mehr als 25 000 Einwohnern unter die Lupe genommen. Die ostdeutsche Stadt Staßfurt, südlich von Magdeburg in Sachsen-Anhalt gelegen, läuft Idar-Oberstein allerdings klar den Rang ab. Dort kostet aktuell die Wohnungsmiete 4,10 Euro pro Quadratmeter.

Es folgen die ebenfalls ostdeutschen Städte Plauen (4,10 Euro), Görlitz und Zittau (jeweils 4,20 Euro), dann kommt auch schon Idar-Oberstein mit im Schnitt 4,40 Euro pro Quadratmeter. Die Forscher haben die verschieden teuren Straßenabschnitte in ihre Überlegungen einfließen lassen. Beachtlich: Es geht noch günstiger: In manchen Straßen werden lediglich 3,80 Euro pro Quadratmeter verlangt.

Zum Vergleich: Die teuerste Stadt Deutschlands ist und bleibt München. Dort beträgt die durchschnittliche Miete pro Quadratmeter 11,60 Euro, wobei in einigen Wohngegenden stolze 19,40 Euro verlangt werden. Das sind für eine 70-Quadratmeterwohnung satte 1358 Euro. So viel verdient kaum eine Friseurin brutto. Die günstigsten Eigentumswohnungen findet man in Köthen (ebenfalls Sachsen-Anhalt). Laut F+B zahlt man dort aktuell für eine Wohnung pro Quadratmeter durchschnittlich 660 Euro. Zum Vergleich: In München sind satte 3580 Euro fällig. Obwohl es auch dort noch eine Steigerung gibt. In manchen Gegenden der bayerischen Landeshauptstadt werden sogar 6780 Euro pro Quadratmeter fällig.

Idar-Oberstein liegt auch in dieser Tabelle relativ weit vorne – oder auch relativ weit hinten, wenn man es aus der Sicht eines Wohnungsverkäufers sieht. Die Preise für eine Wohnung sind im Vergleich zum Vorquartal sogar noch einmal um 2,4 Prozent auf 940 Euro pro Quadratmeter gefallen. Damit belegt die Edelsteinstadt Platz zwei in Westdeutschland und Rang 35 in Gesamtdeutschland. Nur Pirmasens (840 Euro) liegt im Westen besser. Laut Forschungsbericht steigen die Preise insgesamt an. Grund dafür ist neben den positiven wirtschaftlichen Aussichten auch die gestiegene Inflationsrate.



Untersucht wurden alle deutschen Städte mit mehr als 25 000 Einwohnern. Als Grundlage dient eine 70 Quadratmeter große und zehn Jahre alte Wohnung mit normaler Ausstattung in einem normalen Zustand. Andreas Nitsch