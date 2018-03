Neujahrskonzert: Mainzer Dombläser brillierten in Stadtkirche

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Das neue Jahr beginnt in Idar-Oberstein traditionell mit mehreren musikalischen Höhepunkten. Dazu gehört seit mittlerweile 32 Jahren der Auftritt der Mainzer Dombläser. Neben ihrer Hauptaufgabe, wichtige Gottesdienste am Mainzer Dom besonders feierlich zu gestalten, gastieren sie landauf, landab, und besonders gern in der Schmuckstadt.