Neues Bürgerhaus für Niederhambach: Bauarbeiten sollen im Mai starten

Das Geschehen in der Dreifachgemeinde Niederhambach wird in diesem Jahr, wie es der Zufall will, auch von drei Bauprojekten geprägt. Da auf der B 41 eine dritte Fahrspur entsteht, wird der aus Richtung Idar-Oberstein kommende Verkehr durch den Ortsteil Burbach umgeleitet. Neben diesem Vorhaben, bei dem für die Ortsgemeinde zwar keine Kosten entstehen, das aber für die Anwohner eine große Belastung bedeuten wird, will die Kommune in Kooperation mit den Nachbarn aus Schmißberg unter dem Arbeitstitel „Im Land von Milan, Storch und Co.“ einen 18 Kilometer langen Pfad mit Stationen zur Natur- und Tierbeobachtung anlegen. Vor allem aber starten im Ortsteil Böschweiler die Arbeiten zur Errichtung eines neuen Dorfgemeinschaftshauses.

Die Tage der alten Schule im Ortsteil Böschweiler werden bald gezählt sein. Sie fällt der Abrissbirne zum Opfer, wenn direkt nebenan das neue Dorfgemeinschaftshaus der Gemeinde Niederhambach fertig ist. Das wird voraussichtlich Mitte 2019 der Fall sein.

Wenn alles gut läuft, könnte es im Mai damit losgehen, sagen Ortschef Peter Schwarzbach und der Beigeordnete Bernd Jaekel im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Bauantrag ist bei der Kreisverwaltung bereits eingereicht, und Architektin Dominique Zimmer aus Dillingen bereitet derzeit die Ausschreibung vor.

Altbau ist reif für die Abrissbirne

Seit dem Jahr 2009 machen sich die politisch Verantwortlichen im aktuell rund 320 Einwohner zählenden Dorf Gedanken darüber, was mit dem wichtigsten Bau der Gemeinde in Böschweiler passieren soll. Bislang erfüllt die frühere Schule, die 1961 errichtet wurde, die Funktion des Bürgerhauses. Doch der Zahn der Zeit hat an dem Bau arg genagt: Feuchtigkeit im Keller, Schäden am Dach und schlechte Dämmung: Das ist nur ein kleiner Auszug der Mängelliste. Hinzu kommt, dass viele Räume gar nicht mehr genutzt werden können – etwa die, die der Sportverein, der schon vor einigen Jahren ein neues Klubhaus in Burbach gebaut hat, einst genutzt hat.

„Eine Generalsanierung hätte nach Berechnung der Architektin etwa 1 Million Euro gekostet“, blickt Schwarzbach zurück. Insofern entschloss sich der Rat zu einer anderen, günstigeren Lösung. Direkt neben dem Altbau wird das neue Gemeinschaftshaus errichtet. Dessen Herzstück wird ein Mehrzwecksaal mit 80 bis 90 Sitzplätzen sein. „Es wird aber zur späteren Wirtschaft hin auch eine Trennwand eingebaut, sodass für den Saal eine Erweiterungsmöglichkeit besteht“, sagt Jaekel. Hinzu kommen Toiletten, Küche und weitere Funktionsräume.

Schwarzbach und Jaekel gehen davon aus, dass der eingeschossige Neubau etwa Mitte 2019 eingeweiht werden kann. So lange bleibt das bisherige Gemeinschaftshaus, das nach Auskunft des Ortschefs pro Jahr für im Schnitt 180 Veranstaltungen, etwa vom Bachfinkenchor, genutzt wird, in Betrieb. Danach ist in der zweiten Jahreshälfte 2019 der Abriss der alten Schule geplant.

Das Außengelände mit den Parkplätzen soll dann 2020 neu gestaltet werden. „Dieser Punkt kommt bewusst als Letztes dran. Dann haben wir auch noch etwas Spielraum, wenn die Arbeiten am Gemeinschaftshaus teurer als gedacht werden“, betont der Ortsbürgermeister.

Zukunft der Feuerwehr ist unsicher

Eine Unsicherheit gibt es aber noch: Wegen Personalmangel ist die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr Niederhambach ungewiss. In den Planungen fürs Bürgerhaus ist jedoch vorgesehen, eine Fahrzeughalle anzudocken. Sie könnte auch von den Brandschützern im Dorf genutzt werden, sofern sie überhaupt noch in Zukunft fortbestehen wird.

Die Verbandsgemeinde Birkenfeld, sie ist für das Feuerwehrwesen zuständig, habe sich bis dato noch nicht geäußert, wie es mit der Niederhambacher Truppe weitergeht, sagt Schwarzbach. Für die Halle sind Kosten von 90.000 Euro veranschlagt, wovon die Ortsgemeinde 60.000 Euro übernehmen will und die VG eine Beteiligung in Höhe von 30.000 Euro in Aussicht gestellt hat. „Wir haben die Halle aber bewusst als separaten Bau geplant. Wenn wir wissen, was mit der Feuerwehr passiert und für was wir sie genau brauchen, können wir sie auch erst in zwei oder drei Jahren errichten“, betont der Ortschef.

Für das neue Bürgerhaus inklusive Fahrzeughalle, Abriss des Altbaus und Umgestaltung des Außengeländes liegen die veranschlagten Gesamtkosten bei rund 900.000 Euro, sagt Schwarzbach. Allerdings erhält die Gemeinde für dieses Projekt auch Zuschüsse im Land. Im kürzlich verabschiedeten Doppelhaushalt 2018 und 2019 hat die bislang schuldenfreie Kommune vorgesehen, dass sie von ihrem Geld auf der hohen Kante – der sogenannten Rücklage – insgesamt rund 240.000 Euro entnimmt, um diesen Betrag in den Bau des Bürgerhauses zu stecken. Zudem wird sie in diesem und im nächsten Jahr zur Finanzierung des Vorhabens insgesamt Kredite in Höhe von 200.000 Euro aufnehmen.

Das Projekt „Milan, Storch und Co.“ läuft unter der Federführung der Gemeinde Niederhambach. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf hat es bereits als förderwürdig eingestuft, sodass es gute Chancen für einen EU-Zuschuss gibt. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf rund 135.000 Euro.

Mehr Sicherheit für Fußgänger

Das Projekt ist aber zweigeteilt. Neben dem eigentlichen Naturerkundungspfad soll dieses Jahr auch ein Fußweg entlang der Landesstraße zwischen Böschweiler und Burbach angelegt werden. Das ist auch aus Gründen der Verkehrssicherheit schon lange ein Wunsch vieler Bürger. Insofern liegt bei diesem Vorhaben der Eigenanteil der Niederhambacher mit rund 30.000 Euro auch deutlich höher als der der Nachbarn aus Rimsberg und Schmißberg. Sie müssen rund 5500 Euro aus eigener Tasche zum Projekt beisteuern.

