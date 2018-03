Neue Nahbollenbacher Nahebrücke: Fuß-/Radweg ist bereits erkennbar

Die neue Nahebrücke bei Nahbollenbach nimmt immer mehr Form an. Nach der kurzen Pause während der Weihnachtsferien hat die Firma Dillig (Simmern), die für den Brückenbau zuständig ist, ihre Arbeit wieder aufgenommen.



Foto: Manfred Greber​

Seit Anfang der Woche werden mit einem großen Kran Betonfertigteile auf den Stahlkörper der Brücke aufgelegt, die später die marode alte Brückenverbindung von der B 41 ins Industriegebiet Am Kreuz und zum Stadtteil Georg-Weierbach ersetzen soll. Die neue Brücke wird deutlich breiter und erhält einen kombinierten Rad- und Fußweg, den man nun auch schon erahnen kann. Wenn die Fertigteilverlegung und die anschließende Armierung beendet sind, wird der Betonunterbau der Brückenfahrbahn gegossen.

Die dann folgenden Arbeiten an der Isolierung und den Gehwegkappen können allerdings erst erfolgen, wenn das Wetter etwas wärmer und trockener wird. Das gilt auch für die Asphaltarbeiten an der Straße. Die Zuwegung erfolgt nach Abschluss der Arbeiten später über den „Überflieger“ am B 41-Knotenpunkt Nahbollenbach, so dass die gefährliche Einmündung Am Kreuz, die tagtäglich von vielen Dutzend Lastwagen genutzt wird, entfällt. Die alte Brücke wird nach Fertigstellung der neuen Anbindung abgerissen, der Fußgängerüberweg über die B 41 bleibt erhalten und wird an die neue Brücke angebunden. sc