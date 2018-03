Neue Königin hat Schmetterlinge im Bauch

"Es geht mir sehr gut, und ich freue mich schon auf Sonntagabend. Endlich wird das Geheimnis gelüftet..." Die künftige Deutsche Edelsteinkönigin wirkt vor ihrem ersten großen Auftritt am Sonntag, 5. August, noch relativ entspannt. Das Drehbuch der Gala im Stadttheater sieht vor: Gegen 21.30 Uhr wird die junge Frau, die erstmals via Casting von einer Jury, der auch die NZ angehörte, auf der Bühne erscheinen und die Krone von ihrer Vorgängerin Julia Heß übernehmen. Erst dann wird das Geheimnis gelüftet.

Von unserer Redakteurin Vera Müller

Wem gehören diese Augen und dieser Mund? Der neuen Edelsteinkönigin! Wer sie ist, wird erst am Sonntag gegen 21.30 Uhr verraten. Fotos: Hosser

Kreis Birkenfeld – "Es geht mir sehr gut, und ich freue mich schon auf Sonntagabend. Endlich wird das Geheimnis gelüftet..." Die künftige Deutsche Edelsteinkönigin wirkt vor ihrem ersten großen Auftritt am Sonntag, 5. August, noch relativ entspannt. Das Drehbuch der Gala im Stadttheater sieht vor: Gegen 21.30 Uhr wird die junge Frau, die erstmals via Casting von einer Jury, der auch die NZ angehörte, auf der Bühne erscheinen und die Krone von ihrer Vorgängerin Julia Heß übernehmen. Was wir schon mal verraten: In einem mintgrünen Traumkleid, das Barbara Steitz aus Mittelreidenbach geschneidert hat, tritt sie auf. Das Shooting für die Autogrammkarten bei Foto Hosser, ein Rhetorikkurs, Coaching in Gemmologie und Heimatkunde: Die 25-jährige neue Queen hat bereits einige spannende Erlebnisse hinter sich. Da blieb wenig Zeit für Hobbys. Mit Steinen hat sie gern und oft zu tun: "Dazu lese ich viel, am liebsten Romane, ich male und zeichne, und jetzt fange ich mit Bildhauerei an. Ich bin gern im Freien und fotografiere die Natur. Sport mache ich auch: Ich möchte jetzt wieder mit dem Boxen anfangen." Und so kann schon einmal verraten werden, dass bei der Krönung unter anderem die imposanten Fanfaren des Box-Filmklassikers "Rocky" ertönen werden.

Das Programm für einen hochkarätigen Krönungs- und Abschiedsabend ab 19 Uhr steht: Neben dem Musikverein Mörschied sind zwei international bekannte Show-Größen für die Veranstaltung im Idar-Obersteiner Stadttheater gebucht. Dabei werden die Zuschauer in die Welt der Illusionen entführt. "Die schnellste Entfesselung der Welt – die Lex und Alina Quick-Change-Show": Bekannt aus der TV-Show "Stars in der Manege" und durch den Auftritt in Heidi Klums "Germany's Next Topmodel", bieten die Künstler einen blitzschnellen Kostümwechsel. Ein weiterer Programmhöhepunkt: Geschichten aus Sand. Katrin Weißensee verzauberte mit ihrer Sandmalerei bereits unzählige Zuschauer weltweit. Begrüßt werden die Gäste mit spritzigem Winzersekt; auch ein Tapas-Teller ist im Preis inbegriffen.

Den Abend moderieren werden die ehemaligen Edelsteinköniginnen Carina Leyser und Carolin Totten. Zudem gibt es eine kleine Talkrunde: Idar-Obersteins Oberbürgermeister Bruno Zimmer, Uwe Weber, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein, und der Vorsitzende des Fördervereins Deutsche Edelsteinstraße, Martin Schupp stellen sich den Fragen der Interviewerinnen. Was ebenfalls schon mal verraten wird und ganz sicher für Lacher sorgt: Foto Hosser hat ganz kleine Akteure gefilmt, und die Kids erläutern im "Dingsda"-Stil Begriffe. Nach der Krönung gibt die neue Königin ihre ersten Autogramme.

Julia Heß nimmt unterdessen Tag für Tag Abschied von der Krone. Sie blickt zurück: "Am besten in Erinnerung geblieben ist mir natürlich meine eigene Krönungsfeier in Langweiler auf dem Köhlerfest. Aber auch danach ging es direkt aufregend weiter: Zuerst besuchte ich die Mineralientage in München und Hamburg. Zwei sehr große und interessante Messen für alle Mineralien- und Schmuckfreunde. Vor allem freute es mich, dort viele unserer einheimischen Unternehmen und bekannte Gesichter antreffen zu können. In München habe ich dann mein erstes Interview auf einer großen Bühne mit Übertragung im Radio gegeben und den ersten Prominenten getroffen: Schauspielerin Jutta Speidel. 2012 traf ich in München Wigald Boning." Schlag auf Schlag ging es weiter: Einen kleinen Rückblick wird es auch im Rahmen der Feier am Sonntag geben.

Y Eintrittskarten (5 Euro günstiger als an der Abendkasse) für den Krönungsabend sind bei der Tourist-Information Deutsche Edelsteinstraße, Brühlstraße 16, 55756 Herrstein, Info-Tel. 06785/79-104, bei der Tourist-Information Idar-Oberstein, unter www.ticket-regional.de sowie bei allen bekannten Ticket-regional-Vorverkaufsstellen erhältlich.