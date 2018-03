Neue Attraktionen in Hattgenstein? Ideen reichen von Survival-Camp bis Keltendorf

Die Fußballspieler sind vom früheren Hattgensteiner Sportplatz längst verschwunden. Doch im Lauf der Zeit hat sich das am Rand des Nationalparks gelegene Gelände mit dem 2006 errichteten Aussichtsturm, Einkehrmöglichkeit in der Rothenburghütte, Zauberwald mit Erlebnisstationen für Kinder, gleichnamiger Traumschleife für Wanderer und ebenso benanntem Haus oben auf dem Plateau sowie einem anspruchsvollen Mountainbikekurs zu einer immer stärker frequentierten Freizeitstätte entwickelt. Inzwischen gibt es dort auch einen Parcours für 3-D-Bogenschießen, und das soll noch nicht das Ende der Fahnenstange sein.

Dieser Anblick ist schon seit Langem ein echtes Trauerspiel: Das frühere Hotel Waldfriede, von dem aus einst Helmut Kohl mit deutschen Wirtschaftsbossen auf Jagd ging, hat schon sehr viel bessere Zeiten gesehen. Nun gibt es neue Pläne für die Nutzung des Areals rund um die Ruine. Fotos: Reiner Drumm Foto: Reiner Drumm

Sowohl die Kommune als auch Privatleute haben Ideen für neue Nutzungen auf dem Areal oder auch dessen näherer Umgebung, etwa dem bisherigen Hundeplatz, der nach dem Umzug des Vereins in Richtung Birkenfeld nun frei ist. Selbst für das unmittelbare Umfeld des auf Hattgensteiner Gemarkung liegenden ehemaligen Hotels Waldfriede an der B 269 gibt es eine Anfrage, die auf die Einrichtung eines Projekts unter dem Arbeitstitel „Keltendorf“ abzielt. Hinzu kommt eine große Investition, die die Gemeinde im Mittelpunkt des 270-Einwohner-Dorfs tätigen will. All diese Pläne wurden am Mittwochabend in der Sitzung des Hattgensteiner Rats angesprochen.

Das Gremium verabschiedete bei diesem Treffen einstimmig den Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019. Ein bestimmendes Element in diesem Zahlenwerk ist die in diesem Jahr geplante Umgestaltung des Brunnenplatzes, die rund 140.000 Euro kosten und zu etwa 60 Prozent vom Land bezuschusst wird.

Neben dem eher touristisch geprägten Bereich am alten Sportplatz, „wollen wir damit nun auch im Ortskern eine neue Begegnungsstätte schaffen und dort mehr Urbanität reinbringen“, betonte Gemeindechef Udo Laube. Zum Gesamtpaket bei diesem Vorhaben gehört nicht nur die Sanierung der Brunnenanlage, sondern es sollen im Schatten der Dorflinde auch Bänke und Tische installiert werden. Vor allem ist direkt daneben die Aufwertung des denkmalgeschützten Gebäudes mit der betriebsbereiten Kelter vorgesehen. Dort soll ein Anbau entstehen, der als künftiges Backhaus dienen könnte. Nach der Fertigstellung könnte es laut Laube zum Beispiel für Feste genutzt werden – oder in dem man an bestimmten Terminen auch Kurse für Brotbacken in Eigenregie anbieten könnte. In die Planungen integriert ist auch das alte Spritzenhaus mit seinem offenen Torbogen, das derzeit als Wartehäuschen an der Bushaltestelle dient. Dort soll eine öffentliche, behindertengerechte Toilettenanlage eingebaut werden.

Bauarbeiten beginnen im Frühjahr

Das hält die Gemeinde auch deshalb für wichtig, weil diese Stelle im Herzen von Hattgenstein ebenfalls in der Nähe der Zauberwaldschleife liegt. Bisher besteht nämlich, wie Udo Laube betonte, das Problem, dass Wanderer – im Unterschied zum Bereich oben am Sportplatz – unten im Dorf keine Möglichkeit haben, ihre Notdurft zu verrichten. Das soll sich mit der Einrichtung einer Toilettenanlage künftig ändern. Die Arbeiten für die wichtigste Investition, die die Gemeinde in Angriff nehmen will, sollen im Frühjahr beginnen und bis Spätherbst beendet sein.

Mit einem voraussichtlich nur äußerst geringen Aufwand will die Kommune zudem nach einstimmigen Ratsbeschluss ihre weiteren Pläne im Umfeld des früheren Sportplatzes verwirklichen. Hinter der Rothenburghütte will die Gemeinde eine Wiese roden, damit dort zum Beispiel Wanderer auch mal ein Zelt aufschlagen können. Zudem soll in diesem Bereich ein Parcours für Crossgolf entstehen. Bei dieser Trendsportart werden die Bälle nicht in Löcher am Ende von festen Bahnen bugsiert, sondern die Spieler ziehen quer durch die Natur und suchen sich die Ziele selbst.

Noch keine Entscheidung fällte das Gremium im Hinblick auf die Idee, die Wolfgang Schwingel verwirklichen will. Der ausgebildete Erlebnispädagoge aus St. Wendel will mit seiner Natur- und Wildnisschule Saar-Hunsrück das gemeindeeigene frühere Gelände des Hundeplatzes mit seiner inzwischen leer geräumten Hütte als Basisstation nutzen, um von dort aus zum Beispiel Outdoor- und Survival-Trainings anzubieten.

Schwingel hat schon jahrelange Berufserfahrung und arbeitet im Saarland unter anderem mit mehreren sozialen Einrichtungen, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, zusammen. Er hält Hattgenstein für ein „ideales Umfeld“, um dort Camps zu veranstalten, bei denen Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen im Kontrast zur zunehmenden Digitalisierung Aufgaben gestellt werden, die den Teilnehmern Kenntnisse zum (Über-)Leben in der Natur vermitteln sollen.

Dazu zählt zum Beispiel das Wissen, wie man ohne technische Hilfsmittel Feuer macht, aus Birkenrinde Taschen herstellt, einen steinzeitlichen Backofen herstellen kann oder sich mit primitiven Mitteln eine Behausung schafft. Auch Workshops, von externen Fachleuten geleitete Seminare oder Trainings zur Teambildung von Firmen hält Schwingel in Hattgenstein für vorstellbar. Auch wenn der Rat noch keinen Beschluss fasst und um zusätzliche Informationen bat, stießen Schwingels Pläne auf ein grundsätzlich positives Echo im Gremium.

Sieben Hütten neben Ex-Hotel?

Etwas reservierter fiel die Reaktion auf den Vortrag von Volker Jacquemien aus. Der Pfälzer ist Sprecher einer rund 40 Personen starken Gruppe, die bisher bei diversen Antik- oder Mittelaltermärkten ihr Lager aufgeschlagen hat. Nun wolle man dieses Hobby aber zu rein privaten Zwecken an einem festen Ort ausleben. Dafür haben Jaquemien und seine Mitstreiter das Gelände rund um das frühere Hotel Waldfriede ins Auge gefasst. Mit dem langsam verfallenden Gebäude selbst, bei dem nach Auskunft von Jacquemien ein Besitzerwechsel unmittelbar bevorsteht, haben die Pläne der Gruppe zwar nichts zu tun.

Mit Einverständnis der bisherigen, aber auch der künftigen Besitzer, wolle man auf dem Gelände jedoch sieben kleinere Hütten in Anlehnung an die Keltenzeit errichten und dort zumindest dreimal pro Jahr öffentliche Veranstaltungen anbieten. Da dafür aber auch eine Bauvoranfrage gestellt werden muss, wollte die Gruppe das Einverständnis der Gemeinde einholen. Auch in diesem Fall legte sich der Hattgensteiner Rat noch nicht fest und forderte vor einem Beschluss noch zusätzliche Informationen über dieses private Vorhaben.

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner