Neubau nötig? Freie Kitaplätze sind in der Stadt Birkenfeld Mangelware

Es gibt Probleme, die sicherlich schlimmere Ursachen haben: Weil nach Jahren rückläufiger Zahlen wieder mehr Kinder die kommunalen Kitas in der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld besuchen, wird es dort langsam eng. Vor allem in der Stadt fehlen schon viele freie Plätze in den Tagesstätten. Deshalb denken die politisch Verantwortlichen dort mittelfristig über den Neubau eines Kindergartens nach und wollen auch über eine Neuordnung der Einzugsbereiche diskutieren, die zu einer Entspannung der Situation in der Stadt beitragen könnte.

Foto: Reiner Drumm

Im VG-Rat wurde dieses Thema bereits kurz angeschnitten, es soll bei einer der nächsten Sitzungen des Gremiums aber noch einmal stärker in den Fokus gerückt und eine Entscheidung getroffen werden.

Aktuell gibt es im VG-Gebiet elf Kitas. Davon befinden sich sieben Einrichtungen in Trägerschaft der VG – und zwar in Abentheuer, Brücken, am Campus in Neubrücke, in Niederbrombach, Schwollen, Sonnenberg sowie im Amselweg in Birkenfeld. Hinzu kommen in der Kreisstadt zwei Kitas der evangelischen Kirchengemeinde, der katholische Kindergarten St. Jakobus und der Waldorfkindergarten.

Lange Wartelisten in Birkenfeld

Vor allem in der Stadt Birkenfeld verschärft sich die Lage jedoch zusehends – und das obwohl die evangelische Kita im Wagnersweg bereits erweitert und in Abentheuer eine neue Gruppe geschaffen wurde, die auch für Kinder unter drei Jahren aus der Stadt offen ist. Zudem nehmen aktuell bereits die Einrichtungen in Neubrücke und Niederbrombach – „wo wir“, so VG-Bürgermeister Bernhard Alscher, „noch ein wenig Luft haben“ – Jungen und Mädchen aus der Kreisstadt auf, für die vor Ort zurzeit keine freien Plätze da sind.

„Wir haben momentan allein in der kommunalen Kita im Amselweg eine Warteliste, auf der 25 bis 30 Kinder stehen“, sagt Rita Stein, Sachbearbeiterin der VG-Verwaltung, und fügt hinzu, dass es in den anderen Einrichtungen im Stadtgebiet nicht viel anders aussieht, diese also ebenfalls praktisch voll ausgelastet sind.

Da zudem in Birkenfeld die rund 40 Grundstücke im dritten Abschnitt des Baugebiets „Haesgeswiesen“ bereits fast komplett verkauft sind und die Erweiterung um einen vierten Abschnitt fest geplant ist, sodass man mit der Ansiedlung weiterer Familien mit Kindern rechnen muss, steht für die Verantwortlichen in der VG auch der mögliche Neubau einer Kita mit zwei oder drei Gruppen im Stadtgebiet zur Debatte. Allerdings schränkt Alscher ein: „Da klar ist, dass dies unseren Haushalt überdurchschnittlich belasten würde, müssen zunächst die Förderbedingungen geklärt werden.“ Zudem sei bei einem solchen Projekt auch eine enge Abstimmung mit dem Landkreis nötig, der über das Kreisjugendamt die Aufsicht über die Kitas wahrnimmt und beispielsweise für die Bewilligung und Zuweisung staatlicher Förderungen zuständig ist.

Wechselgedanken für sechs Dörfer

Wegen dieser Fragezeichen will die Verbandsgemeinde eventuell die Einzugsbereiche der kommunalen Kitas neu ordnen, wobei auch in diesem Fall der Kreis wegen der dann möglicherweise geänderten Beförderung der Kinder mit ins Boot genommen werden muss. Seitens der Verwaltung gibt es dazu bereits einen Vorschlag, der bei der ersten Präsentation im VG-Rat zwar auf keinen Widerspruch stieß, über den aber gleichwohl erst zu einem späteren Zeitpunkt abgestimmt werden soll.

„Da die Einrichtungen in Birkenfeld Abgänge verkraften könnten“, wie es Alscher formuliert, würden gemäß dem Vorschlag die Jungen und Mädchen aus Dienstweiler künftig nicht mehr Kitas in der Kreisstadt, sondern die am Umwelt-Campus in Neubrücke besuchen. Auch die Kinder aus Elchweiler, Schmißberg, Nohen und Rimsberg sind aktuell noch Kitas in Birkenfeld zugeordnet. Ihre Betreuung könnte, so die Überlegung, in Zukunft in Niederbrombach erfolgen. Dort wiederum werden bislang unter anderem auch die Jungen und Mädchen aus Wilzenberg-Hußweiler betreut. Beim Nachwuchs aus dem Doppelort ist nun eine Zuordnung zum Kindergarten in Schwollen angedacht. Axel Munsteiner