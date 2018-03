Nationalparkbahn: NLP-Versammlung unterstützt Projekt

Für Bernhard Alscher ist es mittlerweile eine Herzensangelegenheit. Der Bürgermeister der VG Birkenfeld und gewählter Vorsitzender der Nationalparkversammlung hat sich bereits einige Museumsbahnen angeschaut und sagt: "Es gibt Beispiele aus weniger attraktiven Gebieten, die haben bei Null angefangen und fahren jetzt Takt und schreiben schwarze Zahlen."

Der Bahnhof Deuselbach soll aus seinem Dornröschenschlaf erweckt werden. Von dort aus könnten Touristen den Nationalpark Hunsrück-Hochwald besuchen, ohne mit dem eigenen Auto anreisen zu müssen.

Foto: IG Nationalparkbahn

Deswegen wollte er mit dem Tagesordnungspunkt Nationalparkbahn "noch einmal ein Fenster aufreißen" für das Projekt der beiden engagierten Vereine. Nach deren Präsentation gab es sogar eine Abstimmung, bei der sich die Versammlung ohne Gegenstimme – bei sechs Enthaltungen – dafür aussprach, das Konzept der IG wohlwollend zu begleiten und zu unterstützen.

Anders als zunächst geplant soll dabei – zunächst – nur das Kernstück und, so sehen es die Beteiligten übereinstimmend, touristisch attraktivste 15-Kilometer-Teilstück zwischen Morbach und Thalfang in den Fokus rücken – mit dem nahe an Erbeskopf und Hunsrückhaus gelegenen Bahnhof Deuselbach und dem Hoxeler Viadukt, einer gut 40 Meter hohen und erst vor kurzem sanierten Bogenbrücke aus dem Jahr 1903. Sie gilt als eine der schönsten Eisenbahnbrücken im Südwesten überhaupt.

Während die von den Eisenbahnfans erhoffte Wiederinbetriebnahme des Streckenabschnitts in Richtung Türkismühle und damit der Anschluss an die Nahetalbahn daran scheitert, dass sich das Saarland und die Anrainerkommunen dort für den Ausbau eines Radwegs auf der alten Bahntrasse ausgesprochen haben, sieht Alscher auf der anderen Seite die Möglichkeit eines Anschlusses an den ÖPNV. Schließlich plane die Landesregierung die Reaktivierung der Hunsrückquerbahn aus dem Nahetal bei Langenlosheim über Simmern und dem Flughafen Hahn bis nach Büchenbeuren: "Von dort bis Morbach ist es ja nicht mehr weit."

Industriedenkmal erhalten

Alscher und die IG sehen großes Potenzial, ähnlich etwa wie die Ilztalbahn bei Passau oder die Sauschwänzlebahn bei Wutach im Schwarzwald mit diesem Konzept mittelfristig schwarze Zahlen schreiben zu können und damit Tourismus und Regionalentwicklung entscheidend zu stärken. In beiden Regionen habe es ähnliche Voraussetzungen gegeben wie im Hunsrück-Hochwald, betonte Alscher. Es gehe darum, den Nationalpark erlebbar zu machen und gleichzeitig "ein lebendiges Denkmal der Industriegeschichte" zu erhalten, sagte Nils Göttert, der 2. Vorsitzende des Vereins Historische Eisenbahn Hunsrück.

Gemeinsam mit Göttert stellten Felix Jacob (1. Vorsitzender) und Patrick Pandel (Sprecher Pro Hochwald- und Hunsrückbahn) das Konzept der IG vor. Ihr Wunsch an die Versammlung: "Das Projekt muss politisch gewollt sein." Die Finanzierung sehen die IG-Vorstandsmitglieder durch Fördermittel und die derzeit zur Verfügung stehenden Landesmittel zur Reaktivierung von Bahnstrecken realisierbar. Die laufenden Kosten blieben durch ehrenamtlichen Einsatz im Rahmen. Jetzt soll ein Investitions- und Aktionsplan erstellt werden. Ein Imagetrailer ist bereits in Arbeit, einen Vorgeschmack bekam die Versammlung im Hunsrückhaus schon mal.

Dräger: "Mehr als eine Illusion"

Regelrecht begeistert zeigte sich Rhaunens VG-Bürgermeister Georg Dräger von der Präsentation der Eisenbahner: "Das ist mehr als eine Illusion." Er verwies auf das Beispiel Geierlay-Hängebrücke, die man zunächst auch für eine spinnerte Idee gehalten habe: "Da kamen im ersten Jahr 340 000 Besucher in eine Ecke des Hunsrücks, die vorher keiner kannte." Laut Dräger passt das Konzept genau zur Idee Bike- und Erlebnisregion. Die Nationalparkeisenbahn sei genau das, was in der Untersuchung des Alpeninstituts gefordert worden sei: "Schafft mehr touristische Anreize."

Andreas Veit (Nohfelden) bezeichnete dagegen – zumindest – die ursprüngliche Idee, die komplette Querbahn zu reaktivieren, als "Fass ohne Boden", das zeige auch die Ostertalbahn im Landkreis St. Wendel. Deshalb hätten sich die saarländischen Kommunen für die Alternative Radweg (von Nohfelden nach Hermeskeil) entschieden: "Der Lückenschluss zum Ruwer-Hochwald- und zum Hunsrück-Radweg ist für uns der bessere Weg." Nichtsdestotrotz sei eine attraktive Museumseisenbahn auf einem Teilstück der Trasse für ihn "auch denkbar". Auch Hermeskeils VG-Chef Michael Hülpes sieht – nicht zuletzt wegen den schlechten Erfahrungen mit den Vorgängern bei der Historischen Eisenbahn – ein "finanzielles Risiko. Ich weiß nicht, wie wir Kommunen das bei der derzeitigen finanziellen Situation stemmen sollen", verlangt er belastbare Zahlen.

Peter Simon, der ehemalige Birkenfelder Kreisbeigeordnete, ist dagegen überzeugt: "Die Reaktivierung des Teilstücks wäre für die Nationalpark-Entwicklung eine wirklich positive Sache." Simon wie Alscher betonten übereinstimmend angesichts kritischer Stimmen im Vorfeld: "Dieses Thema gehört sehr wohl auf die Tagesordnung der Nationalparkversammlung. Denn unsere Aufgabe ist auch die Regionalentwicklung."

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt

IG Nationalparkbahn

Die IG Nationalparkbahn hat sich aus zwei Vereinen – dem Historische Eisenbahn Hunsrück e.V. und der Initiative Pro Hochwald- & Hunsrückbahn – gebildet und mittlerweile mehr als 80 Mitglieder – am Abend der NLP-Versammlung wurden es noch mehr. Es handele sich um kein reines Bahnprojekt, sondern man möchte vor allem eine sinnvolle Vernetzung von Bus und Bahn im ÖPNV, stellte Vorstandsmitglied Nils Göttert klar. Die IG kann nicht nur Arbeiten an der Strecke in ehrenamtlicher Eigeninitiative anbieten, sondern auch Waggons und Züge (unter anderem eine Dampflok) sowie Lokomotivführer und Zugbegleitungen abstellen. sc