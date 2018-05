Das trockene und sonnige Wetter lockt derzeit viele Menschen nach draußen in die Natur. So war am vergangenen Wochenende Wandern, Fahrradfahren und Grillen angesagt. Auch im Nationalpark Hunsrück-Hochwald waren viele Besucher unterwegs, an der einen oder anderen Stelle wurde dabei verbotenerweise gegrillt. Das Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald weist darauf hin, dass das Entzünden von Feuer im Wald – auch an vermeintlichen Grillplätzen – strengstens untersagt ist.

Das gilt nicht nur für Lagerfeuer, sondern auch für Grills jeder Art wie Holzkohle oder Camping-, Spiritus-, Benzin- und Gaskocher. Dieses Verbot gilt ganzjährig, frühere Grillplätze wie der an der ...

