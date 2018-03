Naheland-Touristik: Beiträge steigen

Aus unserem Archiv

Kreis Birkenfeld

Nachdem mehrere Mitglieder des Bad Kreuznacher Kreistages in dessen jüngster Sitzung eine touristische Neuausrichtung in Richtung Rheinhessen gefordert hatten (wir berichteten), befürchten die beiden Landräte Matthias Schneider (Birkenfeld) und Franz-Josef Diel (Bad Kreuznach) schon eine Fortsetzung dieser Diskussion in der nicht öffentlichen Aufsichtsratssitzung der Naheland-Touristik (NT) am Mittwoch.