Naheland: Hildegardweg soll den Tourismus beflügeln

Der neue Hildegardweg von Idar-Oberstein nach Bingen, der am Samstag, 9. September, eröffnet wird, soll Pilger und Wanderer aus anderen Regionen an die Nahe locken. Darauf hofft Ute Meinhard, Geschäftsführerin der Naheland-Touristik. Sie setzt dabei auf den hohen Bekanntheitsgrad der Heiligen, die viele Jahre auf dem Disibodenberg bei Odernheim lebte, weit über Rheinland-Pfalz und Deutschland hinaus.

Von Kurt Knaudt

Der Raderlebnistag an der Nahe wird in diesem Jahr am Sonntag, 18. Juni, in Bad Münster am Stein eröffnet. Die Winzergenossenschaft Rheingrafenberg (Foto) in Meddersheim wird an diesem Tag immer gern als Anlaufstation genutzt, sowohl für Radler aus Richtung Bingen/Bad Kreuznach wie aus Idar-Oberstein/Kirn.

Foto: Bernd Hey (Archiv)

Auf dem Gelände mit der Klosterruine soll es am 9. September einen Festakt geben, ehe dann in der Woche darauf bis zum 17. September, dem jährlichen Hildegard-Festtag, an verschiedenen Standorten entlang des Weges Veranstaltungen geplant sind. „Wir gehen davon aus, dass dieses neue Angebot bundesweite Aufmerksamkeit findet“, sagt Meinhard. Auf 142,1 Kilometern können Interessierte von Idar-Oberstein bis Bingen auf den Spuren von Hildegard wandeln. Auf sie warten neben Meditations- und Infotafeln auch drei große Gebetsbänke an ausgesuchten Aussichtspunkten.

Wandersommer wird eröffnet

Die beiden Initiatorinnen Bettina Dickes und Annette Esser hatten einige Etappen des Weges im Sommer 2016 zu Fuß erkundet. „Ich hätte an vielen Ecken einfach nur jubeln können“, ist Dickes von den landschaftlichen Reizen begeistert.

Neben dem Hildegardweg stehen in diesem Jahr zwei Dauerbrenner auf der To-do-Liste der Naheland-Touristik ganz oben. Am Sonntag, 30. April, wird in Langenlonsheim der Wandersommer eröffnet, am 18. Juni findet der Raderlebnistag statt.

Gästezuwachs in Idar-Oberstein

Die Tourismussaison 2016 hat das Naheland im Vergleich zum Vorjahr mit einem leichten Rückgang beendet. Die Zahl der Gäste sank um 1,2 Prozent auf 448.817. Sie ist damit neben der Ahr (minus 0,3) die einzige der neun rheinland-pfälzischen Tourismusregionen, die einen Verlust verkraften muss. Spitzenreiter ist Rheinhessen, das um 4,9 Prozent auf 997.510 Gäste zulegte. Auch der Hunsrück verzeichnete eine Steigerung um 1,3 Prozent auf 286.854.

Bei den Übernachtungen steht die Nahe mit einem Minus von 1,0 Prozent auf 1,621 Millionen nicht allein. Die Eifel muss gar eine Einbuße von 4,5 Prozent auf 3,502 Millionen verkraften, die Pfalz von 0,9 Prozent auf 4,550 Millionen, während Rheinhessen auch da ein sattes Plus von 5,4 Prozent auf 1,621 Millionen schaffte – genauso viel wie die Nahe, wo die Gäste allerdings im Durchschnitt mehr als doppelt so lange verweilen. Ute Meinhard kann sich die Rückgänge nicht so recht erklären. Sie geht davon aus, dass schlicht Kapazitäten durch Renovierungen oder Schließungen weggefallen sind. Ein positiver Effekt durch den Nationalpark Hunsrück-Hochwald sei bisher noch nicht zu spüren, obwohl es dazu laut Meinhard von einzelnen Gastronomen positive Rückmeldungen gibt.

Im Landkreis Birkenfeld gab es bei den Gästen 2016 einen Rückgang von 0,5 Prozent auf 123.478, bei den Übernachtungen ein Minus von 3,9 Prozent auf 419.980. Die Stadt Idar-Oberstein darf sich sowohl bei den Gästen (plus 6,0 Prozent auf 38.688) als auch bei den Übernachtungen (plus 6,5 Prozent auf 83.496) über Steigerungen freuen, während die Verbandsgemeinde Herrstein bei den Gästen Verluste von 8,0 Prozent auf 27.511 und bei den Übernachtungen sogar von 11,5 Prozent auf 101.990 hinnehmen musste.