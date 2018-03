Närrischer Generationenwechsel: Präsident macht Thron für Nachfolger frei

Aus unserem Archiv

Ruschberg

Flotte Sprüche, heiße Tänze und fantastische Stimmung: Die Prunksitzung des FC Ruschberg am vergangenen Wochenende kam beim Publikum prächtig an. Mehr als 250 Besucher nahmen am bunten Treiben im Bürgerhaus teil. Außerdem gab es einen grandiosen Abschied.