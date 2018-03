Närrischer Endspurt: Zug um Zug – Veranstaltungen im Überblick

Es war und bleibt ein kaltes Vergnügen: Warm anziehen müssen sich die Narren auch in den letzten Fastnachtstagen.

Gleiches gilt womöglich auch für unsere Politiker, die sich aktuell ganz besonders närrisch geben. Könnte sein, dass sie von den Fastnachtern ganz schön was abbekommen. Rund geht es auf alle Fälle bis einschließlich Dienstag im Kreis Birkenfeld. Die närrische Landkarte enthält kaum weiße Flecken. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass sich die angekündigten Schneefälle am Sonntag in Grenzen halten. Die Fastnachter hätten es verdient.

Der erste Nachtzug im Kreis Birkenfeld schlängelte sich bereits Freitagabend durch Rhaunen: eine gelungene Premiere, sind sich die Organisatoren einig. Ein Selbstläufer auch der Zug in Fischbach am Sonntag um 14 Uhr. Circa 45 Gruppen (darunter fünf Musikvereine) bildeten den närrischen Lindwurm, dabei als größte Gruppe die „Werzbacher Booze“ mit 60 Personen.

Alle zusammen: Auf die Straße, ihr Narren im Kreis Birkenfeld! 1 von 80 Die Insulaner: eine der besonders fröhlichen und farbenfrohen Fußgruppen beim Idar-Obersteiner Zug, dem größten im Kreis Birkenfeld

2 von 80 Gute Stimmung beim Romo-Zug in Idar-Oberstein. Foto: Hosser 3 von 80 Keine Angst vor Kuhkostümen Foto: Hosser 4 von 80 Die flotten Turner des TV Oberstein im Retro-Stil zogen mit viel „Helau“ durch die Fußgängerzone. Foto: Hosser 5 von 80 Helau Foto: Hosser 6 von 80 Zum Glück war der MV 1861 Idar-Oberstein am Start: Er bot quasi als Alleinunterhalter Stimmungsmusik. Foto: Hosser 7 von 80 Märchenhaft und bestens gelaunt: Aus gutem Grund warm eingepackt waren diese ganz kleinen Narren. Foto: Hosser 8 von 80 Die Akteure des SV Regulshausen brachten als Paradiesvögel Farbe in den Zug, bei dem phasenweise sogar die Sonne schien. Foto: Hosser 9 von 80 Der Frühling ist nicht weit, die Bienchen fliegen schon... Foto: Hosser 10 von 80 Mit ihren schicken Rollern machten sich die Faschingsfreunde Neuweg auf den Weg nach Idar. Foto: Hosser 11 von 80 Ihr hat es sichtlich Spaß gemacht: Dieses Mädchen aus China hat in seinem schönen Kostüm erstmals am Umzug in Birkenfeld teilgenommen. Foto: Reiner Drumm 12 von 80 Laut und gut: Die Trommlergruppe Samba O'Leck aus dem Saarland machte viel Stimmung. Foto: Reiner Drumm 13 von 80 Gefällt der Hexe das, was sie von den als Zauberern verkleideten Musikern aus Selbach zu hören bekommt? Diese Frage muss offen bleiben, weil die Alte mit ihrem Besen darauf keine Antwort geben wollte. Foto: Reiner Drumm 14 von 80 15 von 80 16 von 80 Umzug in Birkenfeld 17 von 80 18 von 80 Sogar ein Mann im Kosakenkostüm gab sich die Ehre. Foto: Benjamin Werle 19 von 80 Die Tänzerinnen der BKG-Minigarde wanderten als kleine Pinocchios und Pumuckls durch die Straßen. Meister Eder passte auf sie auf. Foto: Benjamin Werle 20 von 80 Sogar ein Stormtrooper aus den „StarWars“-Filmen war aus fernen Galaxien angereist. Foto: Benjamin Werle 21 von 80 Auch manch kleiner Besucher hatte seinen Spaß. Foto: Benjamin Werle 22 von 80 Dick und Doof hatten Biene Maja im Schlepptau. Foto: Benjamin Werle 23 von 80 Getreu dem Motto „Helden unserer Kindheit“ war beim Baumholderer Rosenmontagsumzug auch eine ganze Horde Struwwelpeter unterwegs. Mit ihren strahlend roten Hemden und den blonden Wuschelköpfen waren sie ein echter Blickfang. Foto: Benjamin Werle 24 von 80 Doppelt hält besser: Gleich zwei Supermänner liefen mit. Foto: Benjamin Werle 25 von 80 Hätten die in Berlin besser mal die Stiepser Traumtänzer gefragt, die hätten eine Jamaika-Koalition locker hinbekommen. Foto: Hermann Mosel 26 von 80 Fröhlich und bunt war auch in diesem Jahr die Straßenfastnacht im kleinen Hunsrückort Stipshausen. Foto: Hermann Mosel 27 von 80 Auch ein Prinzenpaar gab es in Stipshausen: Melina von Boorsch aus dem Outback und Fredy vom Aldi fern der Heimat unn nommo doo. Foto: Hermann Mosel 28 von 80 Da werden Kindheitserinnerungen wach: Als überlebensgroße Lego-Figuren – alle Marke Eigenbau – hatten sich diese närrischen Besucher verkleidet und waren beim Siener Umzug ein echter Blickfang. Foto: Manfred Greber 29 von 80 Vom Piraten über den Fußballer bis zum Punker reichte die Palette. 30 von 80 31 von 80 Diese Aliens waren eigens zur Erde gereist, um dem Siener Umzug beizuwohnen. Glücklicherweise kamen sie mit friedlichen Absichten und hatten zudem auch noch gute Stimmung und selbst gebackenen Kuchen im Gepäck. Foto: Manfred Greber 32 von 80 Aye, aye: Die Rimmelbach-Piraten enterten Sien mit ihrem Schiff. Foto: Manfred Greber 33 von 80 Gute Stimmung in Sien 34 von 80 Zahlreiche Zuschauer auch aus den Nachbarorten säumten den Siener Zug. 35 von 80 Fischbacher Umzug: Die Leiseler Kläppergarde hatte sich ein ganz aktuelles Thema aus der Popkultur gesucht und zollte dem Einhornwahn Tribut. Foto: Manfred Greber 36 von 80 Fischbacher Umzug: Dieser Sultan guckte ein wenig skeptisch. Vielleicht war ihm kalt. Foto: Manfred Greber 37 von 80 Nixen und Wassermänner gab es beim Fischbacher Umzug einige zu bestaunen: Insgesamt vier Gruppen hatten sich mit maritimen Themen befasst, was zum nassen Wetter passte. Foto: Manfred Greber 38 von 80 Fischbacher Umzug: Die Kraken aus Niederwörresbach hatten tolle selbstgebastelte Hüte aus Plastiktrinkbechern. Foto: Manfred Greber 39 von 80 Fischbacher Umzug: Viele Narren hatten ihre Schirme dabei. Foto: Manfred Greber 40 von 80 Fischbacher Umzug: Die Veitsrodter Pusteblumen sorgten mit ihren knallgrünen Kostümen für ein bisschen Farbe an diesem grauen Fastnachtssonntag und gaben schon mal einen Vorgeschmack auf den kommenden Frühling. Foto: Manfred Greber 41 von 80 Fischbacher Umzug: Die lustigen bunten Monster waren bester Laune. Foto: Manfred Greber 42 von 80 Fischbacher Umzug: Dieser gestiefelte Kater überzeugte durch Originalität Foto: Manfred Greber 43 von 80 Fischbacher Umzug: Die ägyptischen Pharaoninnen in ihren goldblauen Kostümen gehören zu den Rosenmontagsfreunden Veitsrodt. Foto: Manfred Greber 44 von 80 Fischbacher Umzug: Ein lustiger Clown Foto: Manfred Greber 45 von 80 Fischbacher Umzug: Die Fischbacher Altherren waren als Hühner verkleidet. Foto: Manfred Greber 46 von 80 Fischbacher Umzug: Die Hunsrück Protectors als NBA-Spieler Foto: Manfred Greber 47 von 80 Fischbacher Umzug: Helau! Foto: Manfred Greber 48 von 80 Fischbacher Umzug Foto: Manfred Greber 49 von 80 Idar-Oberstein Im Daal:Schwarze Wolken und bunte Regenbogen: So farbenfroh und abwechslungsreich gab sich diese Gruppe im Daal.​ 50 von 80 Idar-Oberstein Im Daal: Auch Ritter und Burgfrauen sorgten für gute Stimmung im Daal.​ 51 von 80 Idar-Oberstein Im Daal:Die jungen Fußballer und Fußballerinnen des BSV haben es auf den Punkt

gebracht: Schule ein Überdruss, Bier ein Hochgenuss. Daran hielten sie

sich dann auch..​ 52 von 80 Umzug in Buhlenberg: Eine Froschkönigin war ebenfalls mit von der Partie. Fotos: Reiner Drumm Foto: Drumm 53 von 80 Umzug in Buhlenberg: Dieses Paar hat sich beim schminken viel Mühe gegeben. Fotos: Reiner Drumm Foto: Drumm 54 von 80 Umzug in Buhlenberg: Die Abentheurer mimten die Belegschaft der Nationalparkklinik. Fotos: Reiner Drumm Foto: Drumm 55 von 80 Umzug in Buhlenberg: Gut gelaunte Besucherinnen gab es häufig zu sehen. Fotos: Reiner Drumm Foto: Drumm 56 von 80 Umzug in Buhlenberg: Eine rote Teufelsperücke trug nicht nur diese Zuschauerin. Fotos: Reiner Drumm Foto: Drumm 57 von 80 Umzug in Buhlenberg: Auch das Publikum hatte sich in Schale geworfen. Fotos: Reiner Drumm Foto: Drumm 58 von 80 Umzug in Buhlenberg: Bezaubernde Botschafterinnen: Die Trauntal-Göttinnen werben für den neuen Zusammenschluss von zehn Dörfern. Fotos: Reiner Drumm Foto: Drumm 59 von 80 Umzug in Buhlenberg: Aus Dambach war eine 40-köpfige Gruppe in Steampunkkostümen unterwegs. Fotos: Reiner Drumm Foto: Drumm 60 von 80 Die schönsten Kostüme aus 20 Jahren erleben in Nohen ein Revival Foto: Reiner Drumm 61 von 80 Idar-Oberstein Im Daal: Als knallbunte Bonbons waren die fröhlichen Narren aus der Mühlenstraße verkleidet. Foto: Manfred Greber 62 von 80 Idar-Oberstein Im Daal: Foto: Manfred Greber 63 von 80 Idar-Oberstein Im Daal: Als bunte Drachen präsentierten sich die Mitglieder der Krabbelgruppe, die schon so lange beim Daaler Zug dabei ist, dass aus den einstigen Krabbelkindern längst ausgewachsene Narren geworden sind. Foto: Manfred Greber 64 von 80 Idar-Oberstein Im Daal Foto: Manfred Greber 65 von 80 Idar-Oberstein Im Daal Foto: Manfred Greber 66 von 80 Als eine Horde von Untoten beteiligte sich die Gruppe Catrina (Foto) beim Samstagszug von Enzweiler nach Hammerstein, der, angeführt vom Siebenerrat, am Dorfplatz Enzweiler startete.



Foto: Hosser​ 67 von 80 20 Wagen- und Fußgruppen mit insgesamt 201 Aktiven ab es in Rhaunen es zu bewundern. Foto: Günter Weinshei 68 von 80 Der Nachtumzug in Rhaunen könnte jedenfalls zu einem festen Bestandteil des Dorflebens werden. Foto: Günter Weinshei 69 von 80 Rhaunen: Die Abend-Premiere lockte rund 500 Besucher – das ist viel, aber da ist Luft nach oben. Foto: Günter Weinshei 70 von 80 Niederbrombach: Vor diesem Indianerstamm musste sich niemand fürchten. Die Grundschüler hatten sich mit ihren Eltern als Rothäute verkleidet.



Foto: Reiner Drumm 71 von 80 Niederbrombach: Die Farbe Pink hatten einige der jungen Damen aus dem Dorf für ihre Verkelidung ausgesucht.



Foto: Reiner Drumm 72 von 80 Niederbrombach: Auch das Publikum hatte sich in Schale geworfen. Unter anderem stand eine Giraffe am Straßenrand



Foto: Reiner Drumm 73 von 80 Niederbrombach: Die Schöne und das Biest waren in Weihnachtskluft unterwegs.



Foto: Reiner Drumm 74 von 80 Niederbrombach: Beim Musikverein spielte Charly Chaplin mit.



Foto: Reiner Drumm 75 von 80 Auch eine Achterbahn ging auf Reisen.



Foto: Reiner Drumm 76 von 80 Rhaunen: Magische Lichter ...



Foto: Reiner Drumm 77 von 80 Rhaunen: ... am Freitagabend.



Foto: Reiner Drumm 78 von 80 erhellten Rhaunen ...



Foto: Reiner Drumm 79 von 80 » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

In Idar-Oberstein sind 50 Gruppen mit mehr als 1000 Akteuren zum 25-jährigen Bestehen der IG Romo am Start. Auch Lokalpolitisches wird aufgegriffen.

Die Vorbereitungen für den Birkenfelder Rosenmontagsumzug sind abgeschlossen. Mehr als 20 Nummern sind zu bewundern, auch drei chinesische Gruppen gehören zur „Karawane Internazionale“, wie Karl-Heinz Klein, Vorsitzender des für die närrische Parade zuständigen Komitees, sagt.

In Baumholder startet der Zug am Montag um 14.11 Uhr in der Ausweilerstraße und schlängelt sich dann durch die Kennedyallee, über den Marktplatz, die Hauptstraße und die Brühlstraße. Moderationspunkte befinden sich am Marktplatz und an Nagel’s Eck. Im Anschluss ist Faschingsparty in der Brühlhalle angesagt.

Bei allen Zügen und Veranstaltungen gilt: Es soll fröhlich, friedlich und im respektvollen Umgang miteinander gefeiert werden. Die Polizei hat stärkere Präsenz als in den Vorjahren und Alkoholkontrollen angekündigt. vm