Näher zu Hildegard: Begleitbuch zum neuen Pilgerweg erschienen

Pilgerbuch – das ist der schlichte Titel der 304 Seiten umfassenden Veröffentlichung von Dr. Annette Esser über den neuen Hildegard-von-Bingen-Pilgerwanderweg. Drei Monate nach der Eröffnung des 140 Kilometer langen Weges, der von Idar-Oberstein bis nach Rüdesheim am Rhein und zur Benediktinerinnenabtei St. Hildegard führt, stellte die Autorin jetzt das Begleitbuch für Pilger und Wanderer vor.

Die Bad Kreuznacher Landrätin Bettina Dickes, Autorin Annette Esser und Verlegerin Sandra Ess präsentieren mit Hildegard im Hintergrund das Begleitbuch zum neuen Pilgerwanderweg.

Foto: Christine Jäckel

Neben der Wegbeschreibung enthält das Werk ausführliche Einblicke in die vielseitige Forschungsarbeit, in die theologischen Schriften und in die Visionen der berühmten Äbtissin.Zehn Etappen umfasst der Pilgerwanderweg, und nach diesem Schema ist auch das Pilgerbuch aufgebaut. „Zum Loswandern, Blättern und Reinschreiben“, gab Annette Esser die Gebrauchsanweisung vor. Im Sommer 2016 ist sie gemeinsam mit der CDU-Politikerin und jetzigen Landrätin Bettina Dickes, die mit Esser zusammen zu den Initiatoren des Weges zählt, die gesamte Strecke gewandert. Dabei sammelte das Team auch Informationen über Möglichkeiten der Verpflegung für künftige Besucher.

Damit die Benutzer ihre Gedanken und Antworten zu den Pilgerfragen notieren können, wurde für das Pilgerbuch eigens ein besonderes Papier ausgewählt. Es enthält außerdem alle Info- und Meditationstafeln des Weges, der die wichtigsten Lebensräume Hildegards mit Werken ihrer wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeit verbindet. Zum Auftakt jedes Etappenkapitels wird die Route beschrieben und mit Fotos bebildert. Am Startpunkt in Idar-Oberstein beispielsweise bezieht sich die erste Tafel auf die visionäre Gabe der 1098 geborenen Kirchenlehrerin. Neben dem rheinhessischen Bermersheim und der Burg Böckelheim gilt Niederhosenbach als ein möglicher Geburtsort Hildegards.

Eine Infotafel gibt Aufschluss über ihre Steinkunde, die den verschiedenen Edelsteinen eine heilsame Wirkung auf Krankheiten zuschreibt. Da Hildegard auch eine Komponistin war, ergänzen einige Lieder die Kapitel. Annette Esser hat sich von der Nonne und Gelehrten zudem zu drei Gedichten inspirieren lassen. Zu ihren Mitautoren gehört unter anderem Michael Vesper, der Beiträge zu historischen Stätten wie der Burg Böckelheim oder zu den Sponheimer Grafen verfasst hat. „Das Pilgerbuch wurde mit Unterstützung eines internationalen Autorenteams erstellt und es gibt auch ein internationales Interesse an Hildegard“, freute sich Esser über die erste Resonanz auf die Ankündigung des Buches.

Darunter sind auch viele Anfragen aus dem englischsprachigen Raum, ob bald eine Übersetzung des Pilgerbuchs vorliegen wird. Ein wichtiger Bestandteil sind für die Autorin die Texte des Tages wie zum Beispiel ein Text über Hildegards Begriff der Grünkraft oder über ihre Zeit in Bingen. Jeder Tafel ist darüber hinaus ein dem Thema verwandtes Bibelzitat zugeordnet.

Das 304 Seiten starke Pilgerbuch kostet 19,80 Euro und ist im Verlag Matthias Ess erschienen. Es ist im Buchhandel, im Rupertsberger Gewölbe in Bingerbrück, auf dem Disibodenberg und im Verlag Ess erhältlich.

Von unserer Reporterin Christine Jäckel