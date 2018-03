"Nachtschwärmer" wieder dabei

Es sind nur noch ein paar Tage, und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Der Verein Stall-Fest, als Veranstalter des Rhauner Volksfests, am ersten August-Wochenende hat sich trotz der widrigen Umstände beim Fest 2011, da spielte das Wetter nicht mit, erneut dazu entschlossen, die große Party erneut im Open-Air-Format r stattfinden zu lassen.

Neue Chance für die "Hunsrücker Nachtschwärmer": 2011 war ihr Auftritt in Rhaunen ins Wasser gefallen; dieses Mal soll es klappen, hoffen die Organisatoren.

Am Freitagabend startet die Festveranstaltung mit einer Live-Musik-Party, die von der in der Region beheimateten Band LTP gestaltet wird. Die Jungs wollen es so richtig krachen lassen. Samstags tritt, wie schon seit 36 Jahren üblich, der Freizeit-Fußball in den Vordergrund. Auf dem Rasenplatz in Rhaunen wird ab morgens 10.30 Uhr das inzwischen 37. Fußball- Turnier für Hobby-, Freizeit-, Betriebs- und Thekenmannschaften auf dem Kleinfeld ausgetragen. Abends folgt dann ein neuer "Anlauf" unterhalb des Sportplatzes auf dem Festgelände: Tanz und gute Stimmung mit einer spritzigen Party-Band stehen auf dem Programm. Die Hunsrücker Nachtschwärmer sind in Rhaunen zu Gast. Ein Rückblick: Die Band hatte 2011 am Samstagnachmittag für den Gig in Rhaunen bereits alles aufgebaut, doch durch ein gewaltiges Unwetter war Regenwasser in die Ausrüstung eingedrungen, es entstand ein nicht auf die Schnelle zu reparierender Schaden, der die Formation dazu zwang aufzugeben.. Das Programm am Sonntag beginnt am Morgen traditionsgemäß mit einem Frühschoppen-Konzert auf dem Festplatz, das die Rhauner "Blosmussig" bestreitet. An den Frühschoppen schließt sich das Mittagessen an, wo die Zeltküche "Hunsrück-Grill" von Günter Wolf, zwei Menüs zur Entlastung der häuslichen Küche anbieten will, Stall-Fest-Gulasch mit Klößen und Spießbraten. Einige sportliche und lustige Spiele wird es hinterher für die Kinder geben; sie dürfen unter anderem auch wieder Ballons starten lassen.

Der Ablauf am Sonntagnachmittag soll dann wie in den Jahren 2010 und 2011 mit einem offenen Ende ab laufen. Musikalische Überraschungen und Darbietungen durch die Bundenbacher Band B-Way sind vorgesehen.