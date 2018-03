Nach Verfolgungsjagd: Milde Strafe für 36-Jährigen

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach/VG Rhaunen

Er fuhr unter Drogen- und Alkoholeinfluss ohne Führerschein Auto, lieferte sich auf der B 41 eine Verfolgungsjagd mit einer Polizeistreife, beleidigte zwei Polizisten unter anderem mit dem Ausdruck „Bastarde“, versteckte eine Ecstasypille in seiner Hosentasche und postete auf seinen beiden Facebook-Profilen das Bild einer Filmszene, in der ein Neonazi mit Hakenkreuztattoo einen schwarzen, am Boden liegenden Mann mit Tritten malträtiert – für all diese Taten war ein heute 36-Jähriger aus Rhaunen im Juli 2017 vom Amtsgericht Idar-Oberstein zu einer elfmonatigen Haftstrafe samt Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt worden. Nun hat er am Landgericht Bad Kreuznach Revision gegen dieses Urteil eingelegt.