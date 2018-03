Nach Kollision mit Auto: Radfahrer kommt bei Verkehrsunfall ums Leben

Ein 27-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Landesstraße 160 bei Niederwörresbach ums Leben gekommen.

Die Polizei untersuchte am Montag bis spät in die Nacht die Unfallstelle. Die Feuerwehr leuchtete den Unfallort aus.

Foto: Sebastian Schmitt

Nach einer Kollision mit einem Auto kurz vor der Abfahrt Niederwörresbach verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 87-Jährige Mercedes-Fahrer auf der L 160 in Richtung Kempfeld unterwegs. Gegen 17.30 Uhr übersah er wohl auf Höhe der Abfahrt nach Niederwörresbach den Fahrradfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war. Vermutlich hat Radfahrer sein Gefährt geschoben, als es zu der Kollision mit dem Auto kam. Das ergaben die ersten Ermittlungen der Polizei. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die L 160 wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Herrstein, die mit vier Fahrzeugen und 20 Mitgliedern im Einsatz war, für die Unfallermittlungen ausgeleuchtet. Der Verkehr wurde ab dem Steinbruch über die alte Strecke nach Niederwörresbach umgeleitet. Die Staatsanwaltschaft forderte einen Gutachter an, der den genauen Unfallhergang ermitteln soll. Die L 182 war bis etwa 21.30 Uhr voll gesperrt.

Von unserem Mitarbeiter Sebastian Schmitt