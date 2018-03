Nach der Panzerfahrt lockte auf dem Rilchenberg der Eintopf

Mehr als 5000 Besucher kamen trotz glühender Hitze zu den beiden Tagen der offenen Tür in die Artillerieschule. Anlass für den Tag der offenen Tür war die Ende des letzten Jahres gefallene Entscheidung des Verteidigungsministeriums, den Bundeswehrstandort Idar-Oberstein zu erhalten.

Zwar wird „nach 148 traditionsreichen Jahren“- so fasst es Brigadegeneral Heribert Hupka, Kommandeur der Artillerieschule und zur Zeit in den USA dienstlich tätig, in seinem Grußwort in der anlässlich des Tages der offenen Tür herausgegebenen Festschrift zusammen – voraussichtlich 2015 die Ära einer deutschen „Artillerieschule“ beendet sein, doch wird in Idar-Oberstein als Nachfolge der Ausbildungsbereich „Indirektes Feuer/Streitkräftegemeinsame Taktische Feuerunterstützung“ eingerichtet und dem Ausbildungszentrum Munster zugeordnet werden.

Personell aufgestockt wird die Rilchenbergkaserne außerdem durch das Artillerielehrregiment 345, das aus Kusel als Bataillon nach Idar-Oberstein verlegt wird. „Rilchenberg hat Zukunft“ hieß daher folgerichtig das Motto des Tages der offenen Tür, und die Soldaten, die die 30 zu besichtigenden Stationen vorbereitet hatten, hatten sich – erfolgreich – alle Mühe gegeben, das zukünftige Ausbildungsspektrum anschaulich und „handgreiflich“ vorzuführen.