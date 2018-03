Nach Brandstiftung: Feuerwehr rettet fünfköpfige Familie aus brennendem Haus

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Eine fünfköpfige Familie hat bei einem Wohnhausbrand in der Nacht zum Dienstag Rauchvergiftungen erlitten. Unbekannte hatten Sperrmüll vor dem Haus in Idar-Oberstein in Brand gesetzt. Jetzt wird wegen schwerer Brandstiftung ermittelt.