Mutig ins eiskalte Wasser des Baumholderer Weihers gestürzt

In der Kälte friert sogar der Kugelschreiber ein, aber vielleicht weigert er sich auch nur aufzuschreiben, was der Beobachter gerade sieht: 37 Menschen stehen für einen Fototermin am Weiherstrand, die meisten Frauen im Bikini, fast alle Männer mit Badehose und nichts weiter. Das Thermometer zeigt 3 Grad, ein leichter, kalter Wind weht, ein bisschen zittert jeder oder trippelt von einem Bein aufs andere. Und dann machen die 37 das Undenkbare: Sie springen ins Wasser. Zwei oder drei stürzen sich in die Wellen, kraulen, als ob sie bis zum anderen Ufer rüberschwimmen wollen, drehen aber schnell ab, zurück zu den anderen, die sich nur bis zu den Hüften ins eiskalte Wasser getraut haben.

Fast 40 Schwimmer bewiesen Mut und Überwindungskraft angesichts der alles andere als behaglichen Wassertemperaturen und stürzten sich – zur Freude der zahlreichen Zuschauer – unerschrocken in den Baumholderer Stadtweiher.

Foto: Reiner Drumm

Nach 20 Metern ist alles vorbei: Kaum eine Minute hat der Ausflug durch den winterlichen Weiher gedauert, dann steigen die Helden den Steg hoch, viele lassen sich von Freunden oder Ehepartnern in Decken wickeln, Joachim Nickchen braucht so etwas nicht. Der Baumholderer ist noch immer „oben ohne“, als der Besitzer des streikenden Kugelschreibers ihn nach seinen Eindrücken fragt. „Es war schon kälter“, sagt er lässig, „voriges Jahr hatte das Wasser 4 Grad, jetzt sind es 7.“ Also alles halb so wild, oder?

Das Eisschwimmen, das die Jugend der DLRG Baumholder am Sonntag am Weiher zum siebten Mal organisiert hatte, ist zu einer großen Nummer geworden. Die Parkplätze vorm DLRG-Gelände waren restlos belegt, wie man es sonst nur bei bestem Badewetter kennt. Jedes Jahr werden es mehr und mehr Zuschauer, auch die Zahl der Eisschwimmer ist mit den Jahren gestiegen: Am Anfang war das Eisschwimmen nur ein Spaß für die Lebensretter, jetzt waren schon 37 Menschen am Start, darunter Amerikaner, die beim Fototermin am Weiherufer kaum erwarten konnten, endlich ins Wasser zu steigen. In zwei Gebäuden wurden Kaffee und Kuchen verkauft, damit auch die Vereinskasse von dieser Art Wintervergnügen etwas hat.

Die DLRG-Jugend hat sich mittlerweile mehr auf das Organisieren verlegt, in den Tagen vor der Veranstaltung gibt es viel zu tun. Aber natürlich lassen die Jugendlichen sich den Spaß nicht entgehen, auch selbst durchs Wasser zu waten. Und sie bringen Menschen aus ihrem Umfeld dazu, mitzumachen bei diesem Spaziergang durchs eiskalte Wasser. Menschen wie Aljoscha Schmidt. Er hatte sich von seiner Freundin überreden lassen, einer DLRG-Frau, und wagte sich in diesem Jahr zum ersten Mal ins Eiswasser. „Am Anfang hab' ich nur gedacht: Bring's schnell hinter dich. Es ist dann doch nicht so schlimm geworden. Aber irgendwann haben sich die Muskeln verkrampft.“ Der junge Mann ist Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands Baumholder, man könnte sagen, für die politischen Kämpfe ist er spätestens jetzt abgehärtet.

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer