Musicals in Idar-Oberstein: Opern-Weltstar singt in der Messehalle

Angesichts der Zahl der in den nächsten Wochen anstehenden Aufführungen könnte man fast schon von einer Musical-Inflation in Idar-Oberstein sprechen. Für Fans ist es im Vorfeld schwierig bis unmöglich, die Qualität der einzelnen Shows einzuschätzen. Ein Niveau, „das mit dem Broadway in New York vergleichbar ist“, erfüllen nach Aussage der Macher drei Produktionen, die im Januar im Rahmen einer Europatournee auch in Idar-Oberstein zu sehen sind.

Der Opern- und Musicalstar Deborah Sasson tritt am Sonntag, 28. Januar, um 19 Uhr in dem von ihr mitkonzipierten Musical „Das Phantom der Oper“ in der Messe Idar-Oberstein auf. Foto 3for1 Trinity Concerts GmbH:

Es handelt sich dabei um eine Andrew-Lloyd-Webber-Gala am Mittwoch, 10. Januar, um 20 Uhr im Stadttheater, um „Der kleine Prinz“ am Dienstag, 23. Januar, 19.30 Uhr, ebenfalls im Stadttheater, und um „Das Phantom der Oper“ am Sonntag, 28. Januar, um 19 Uhr in der Messe Idar-Oberstein. Der Opern-Weltstar Deborah Sasson und der frühere Balletttänzer und Musicaldarsteller Jochen Sautter haben diese Aufführungen unter dem Dach der 3for1 Trinity Concerts GmbH gemeinsam konzipiert und inszeniert.

Macher versprechen hohe Qualität

Sie gastieren damit beispielsweise auf großen Bühnen in Berlin, München, Hamburg, Dresden, Wien, Stockholm und Kopenhagen, aber auch in kleineren Städten wie Idar-Oberstein. Für alle Aufführungen gilt der gleiche Maßstab: „Wir legen höchsten Wert auf Qualität. Wir machen keine Discountproduktionen“, betont Sautter. Das beginnt bei der Auswahl des international besetzten Ensembles und geht weiter mit dem Bühnenbild und Videoprojektionen mit 3-D-Effekten sowie einem 20-köpfigen Liveorchester und dem aufwendig gestalteten Programmheft. „Gutes Entertainment mit Tiefgang bieten“ lautet dabei das Credo.

In „Das Phantom der Oper“ treten Sasson und Sautter auch selbst in zwei Hauptrollen auf. Der 44-Jährige hat sich neben seiner Karriere als Solist als Regisseur, Choreograf und Autor einen Namen gemacht. Die US-Amerikanerin hatte zu Beginn ihrer Karriere gleich ihr erstes Engagement an der Metropolitan Opera New York. Leonard Bernstein persönlich vermittelte sie 1982 in der Rolle der Maria an die Hamburger Inszenierung der „West Side Story“.

Es folgten viele Auftritte, unter anderem in Opernhäusern in San Francisco, Venedig, Buenos Aires, London, Paris und bei den Festspielen in Bayreuth. Von 1983 bis 1990 war die heute 58-jährige Sopranistin und Musicaldarstellerin mit dem 2010 verstorbenen Opernstar Peter Hofmann verheiratet. Ihre gemeinsame Duettversion von „Scarborough Fair“ erhielt dreimal Platin. 1993 wurde sie mit dem Echo in der Kategorie Klassik ausgezeichnet. In TV-Galas ist Sasson, die stilübergreifend von Oper über Musical bis hin zu Pop Erfolge feiern konnte, nach wie vor ein gern gesehener Gast.

Das Phantom ist kein Monster

Sie zeichnet für die Musik zum „Phantom der Oper“ und zu „Der kleine Prinz“ verantwortlich, während Jochen Sautter Regie führt und die Choreografie übernommen hat. „Wir sind sehr stolz auf diese Produktion“, sagt er zu der Aufführung der berühmten Vorlage von Antoine de Saint-Exupéry. Vor allem mit der Auswahl von Hauptdarsteller Moritz Bierbaum, dem er eine große Karriere vorhersagt, sei ein absoluter Volltreffer gelungen. „Er verkörpert den kleinen Prinzen geradezu idealtypisch.“

Beim „Phantom der Oper“ haben sich Sasson und Sautter ganz nah an der 1910 erschienenen Buchvorlage von Gaston Leroux orientiert. Ihr Phantom ist anders als bei Lloyd-Webber auch kein Monster, sondern ein hässlich entstellter Mann, „der auch reizvolle und attraktive Seiten hat“, wie die Sängerin betont. Sie gehörte im vorigen Jahr der Jury für den Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis in Idar-Oberstein an. In diesem Jahr sollte Deborah Sasson eigentlich bei der Preisverleihung im Stadttheater singen, musste aber wegen einer stark angegriffenen Stimme zu ihrem großen Bedauern kurzfristig passen.

Von Kurt Knaudt