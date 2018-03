Musical: In den Katakomben der Pariser Oper

Es ist feucht dort unten, von der Decke tropft es so sehr, dass sich ein unterirdischer See bildet, Ratten tummeln sich zu Hunderten – in den Katakomben der Pariser Oper ist es nicht gerade kuschelig. Doch sie sind das Zuhause von Erik, einem entstellten Mann – auch bekannt als das Phantom der Oper –, der sich vor der Verachtung der Menschen dorthin zurückgezogen hat. Am Sonntagabend war er jedoch nicht allein: Rund 400 Zuschauer leisteten ihm in der Idar-Obersteiner Messehalle Gesellschaft. Die Musicalstars Deborah Sasson und Jochen Sautter gastierten mit ihrer Version des berühmten Stücks „Phantom der Oper“ in der Edelsteinstadt und spielten auch gleich zwei der drei Hauptrollen selbst.

Um es gleich vorwegzunehmen: Das Stück hat wenig mit dem Musical von Andrew Lloyd Webber zu tun, sondern ist eine eigenständige Produktion, die sich stark an der literarischen Vorlage von Gaston Alfred Louis Leroux aus dem Jahr 1911 orientiert. Deborah Sasson, die aus Boston stammt, hatte das Buch als Kind gelesen, verrät sie der NZ-Reporterin hinter der Bühne. Der Stoff beeindruckte sie so sehr, dass daraus ihr Wunsch entstanden sei, Opernsängerin und Musicaldarstellerin zu werden. Zunächst spielte sie in anderen „Phantom der Oper“-Produktionen mit, doch keine reichte in ihren Augen an das Buch heran. Und so setzte sie sich mit ihrem Kollegen Jochen Sautter zusammen, und die beiden schufen ihr eigenes Werk.

Auch dieses Stück spielt in der Pariser Oper, die von allerhand skurrilen Charakteren bevölkert wird. Auch hier versteckt sich in den weitverzweigten Kellern ein Mann, der von Geburt an entstellt ist: Erik (Axel Olzinger) verliebt sich in Chormädchen Christine (Deborah Sasson) und gibt ihr Gesangsunterricht, was der Karriere der jungen Frau neuen Auftrieb gibt. Verliebt ist Christine allerdings in ihren Kindheitsfreund Raoul (Jochen Sautter), was dieser auch erwidert. Das missfällt dem Phantom und führt dazu, dass er eines Nachts Christine in sein unterirdisches Reich entführt. Aus Verzweiflung droht er, die ganze Oper in die Luft zu sprengen, kommt aber von seinem mörderischen Plan ab, als Christine ihn küsst. Er lässt sie ziehen, überlegt, sich zu erschießen, verlässt stattdessen jedoch für immer das Opernhaus. Christine heiratet Raoul und wird glücklich.

Die Gesangseinlagen sind technisch hervorragend, man merkt, dass es sich um Profis handelt, und auch das international besetzte Orchester ist großartig. Überraschend: Christine singt auch Stücke aus Opern wie „Faust“ oder „Carmen“, die im Buch ebenfalls erwähnt werden; es gibt sozusagen viele kleine Opern in der Oper.

Das Bühnenbild, das von dreidimensionalen Videoanimationen ergänzt wird (verantwortlich: Daniel Stryjecki), ist äußerst gelungen. Wenn Christine des Nachts am Grabe ihres verstorbenen Vaters singt und Nebel um die Grabsteine wabert, ist Gänsehaut garantiert. Schwierig ist es aber, eine emotionale Bindung zu den Charakteren aufzubauen. Das Leiden der Figuren, die Verzweiflung und der Herzschmerz wollen nicht so recht überzeugen. Die komischen Figuren, zu denen die alternde Operndiva La Carlotta (Ann Jennings) oder die schmierigen Theaterdirektoren Moncharmin (Sebastian Ciminski-Knille) und Richard (Michael Fernbach) gehören, sind einfach nur übertrieben, die Witze flach bis albern.

Das ändert nichts daran, dass die Produktion hochwertig ist und die Besucher durchweg äußerst zufrieden nach Hause gingen. Vorher belohnten sie die Darsteller mit Standing Ovations. Und eine Zugabe gab's natürlich auch noch.

Von unserer Redakteurin Silke Bauer