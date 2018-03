Motorengeheul auf dem Talweiherplatz

Benzingeruch, quietschende Reifen und heulende Motoren: Rennsportfans werden voll auf ihre Kosten kommen, wenn am Samstag, 25. August, während der ADAC Rallye Deutschland rund 300 Piloten und Co-Piloten mit ihren Rallye-Fahrzeugen zum "Remote-Service" auf den Talweiherplatz kommen. "So nah wie bei uns kommen die Fans nirgendwo an die Autos und Fahrer heran", erklärt Karl-Heinz Junietz, Vorsitzender des Automobilclubs (AMC) Birkenfeld, der den Aufbau der mobilen Wartungsstation organisiert.

Reifenwechsel beim siebenfachen Rallye-Weltmeister Sebastién Loeb auf dem Talweiherplatz: 2010 war der "Remote-Service" noch ein Geheimtipp und lockte wenige Hundert Zuschauer. In diesem Jahr rechnet AMC-Vorsitzender Karl-Heinz Junietz mit deutlich mehr Besuchern in Birkenfeld.

Von unserem Reporter Michael Fenstermacher

An der Tankstelle Wiegand können die Spitzenfahrer der Rallye-WM wie Sebastién Loeb, Mikko Hirvonen und Petter Solberg vom internationalen Rennsportverband FIA zertifizierten Sprit tanken, bevor es weiter zur Wertungsprüfung auf der Panzerplatte auf dem Truppenübungsplatz Baumholder geht. Rund 15 Minuten Zeit haben sie, um auf dem Platz in direkter Nähe zum Zentrum der Kreisstadt eine Stärkung einzunehmen, Flüssigkeiten nachzufüllen und bei Bedarf kleine Wartungsarbeiten an ihren Autos durchzuführen. Von den Zuschauern sind sie dabei nur durch eine Absperrung rund um den Talweiherplatz getrennt.

"Da wird man sicherlich auch das eine oder andere Autogramm von einem der Top-Fahrer abstauben können", meint der stellvertretende Rallye-Leiter Henning Wünsch vom Sportfahrerteam Hunsrück (STH). Nach dem internationalen Feld der Rallye-WM mit 72 Startern treffen die 28 nationalen Teams der Deutschen Rallye-Meisterschaft ein, die auf dem Trierer Stadtkurs, an der Mosel, im Saarland sowie auf dem Truppenübungsplatz vom 23. bis 26. August ebenfalls einen Meisterschaftslauf absolvieren. Als Co-Pilotin von Dirk Riebensahm im Peugeot 207 RC ist dann auch Kendra Stockmar-Reidenbach dabei. "Der DRM-Lauf direkt vor der Haustür ist immer etwas ganz Besonderes", freut sich die 34-Jährige aus Elchweiler schon jetzt.

Noch ausgiebiger bestaunen können PS-Freunde die rund 50 "Historic Cars", die um die Mittagszeit auf dem Talweiherplatz eintreffen und rund 90 Minuten bleiben. Denn bei den älteren Autos, die bis zu ihrer Ausrangierung vielfach über Jahre hinweg bei WM- und DRM-Läufen an den Start gingen, geht es nicht um Zeit oder Höchstgeschwindigkeit. "Uns geht es um den Erhalt des Kulturguts Rallyefahrzeug und darum, dem Publikum eine gute Show zu bieten", erklärt Rainer Praß, der mit einem Renault Alpine A 310 mitfährt und direkt am Service-Zentrum in Birkenfeld wohnt. Mit dabei ist auch der Heimbacher Christian Mayenfels mit einem Opel Ascona 400. Außerdem beteiligen sich prominente ehemalige Spitzenfahrer wie Björn Waldegard und Stig Blomqvist am Schaulaufen.

Einen großen Aufwand bedeutet die Organisation des Remote-Service für den AMC, der am Rallye-Wochenende mit 50 freiwilligen Helfern im Einsatz ist und 600 bis 650 Gitter für die Absperrung verbaut. "Für die Chance, die besten Rallye-Fahrer der Welt und viele tolle Autos in unserer Heimatstadt zu haben, lohnt es sich aber", meint Karl Heinz Junietz.