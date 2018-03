Mode unter Tagemeisterhaft inSzene gesetzt

Kein Teaser vorhanden

Fast wie Feen und Elfen, sagt Nicolai Bollenbach, wirkten die Models beim Shooting unter Tage. Die Profis waren von der Atmosphäre begeistert. Dieses Foto stammt von Julia Bachmann.

Gute Kontakte genutzt

Und auch die Designer entwarfen extra für das Shooting noch Kleider: "Das ganze Team war Feuer und Flamme und engagiert bei der Sache. Nachdem ich schon viel mit einigen Jungdesignern der FH-Trier zusammenarbeiten durfte und sie auch bei verschiedenen Diplom-Modenschauen unterstützen konnte, entwickelten sich sehr gute Kontakte und sogar Freundschaften. Gleiches kann man von den Kontakten zu den Fotografen behaupten."

Der Schmuck für das Shooting wurde von der Firma SKS Idar-Oberstein zur Verfügung gestellt; für die Verpflegung sorgte in erster Linie das Team des Gasthauses "Zum Alten Schloss" in Sien. "Und ohne Nico Bollenbach, der seinen freien Sonntag wegen uns geopfert hat, wäre das Ganze nicht möglich gewesen."

Jorge trug Kleider

Die Fotografen Frank Schaefer (Saarbrücken), Frank Martini (Trier) und Julia Bachmann (Trier) waren begeistert, wenngleich die Lichtverhältnisse unter Tage eine große Herausforderung für die Profis darstellten. Als Models waren Vanessa Hofen, Lisa Vloeberghs und Sasa Cäsilia-Maria Müller aktiv. Sie präsentierten unter anderem Mode des Designers Fabian Schmidt; seine Kleidung wurde von Jorge Gonzáles, bekannter Laufstegtrainer bei "Germany's Next Topmodel" bei der Fashion-Week 2012 in Berlin getragen. Die Stylistin berichtet: "Für Fabian habe ich auch in Saarbrücken bei der Fashion-TV-Show Rise&Shine gearbeitet." Lisa Heigert, Venera Kllokoqi sowie Caro Hintz ergänzten das Designer-Team. Als Make-up-Artist und Hairstylisten waren Jaqueline Schwickert-Mayenfels, Djamila Bousenou und Isabel Fink am Werk. Nicolai Bollenbach ist vom Shooting begeistert: "In unserem märchenhaften Ambiente wirkten die Models fast wie traumhafte Feen und Elfen. Es war alles hochprofessionell organisiert: vom Make-up und den Haaren bis hin zu den wundervollen Kleidern. Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir als Bergwerk mit diesem tollen Team zusammenzuarbeiten." Vera Müller