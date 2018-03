Mitten in der Natur die Ferien genossen

Willkommen in der hohen Schule der Ursprünglichkeit: Zum vierten Mal luden die "Naturtage" 43 Kinder zwischen 8 und 13 Jahren ein, die Natur mitten im Wald bei Griebelschied für zwei Wochen aus nächster Nähe gemeinsam zu erfahren. "Ganz weit draußen" konnten die Kinder die Natur verstehen und auch ihre eigenen spezifischen Fähigkeiten anders kennen lernen. Die Teilnehmer gestalten dabei ihr eigenes Curriculum aus den verschiedenen Angeboten der fünf Betreuerteams.

Die "Naturtage" organisierten zum vierten Mal die Kooperationspartner Rolf Kaucher vom Kreisjugendamt Birkenfeld, die Jugendpflegerin Desirée Becker Becker der Verbandsgemeinden Rhaunen und Herrstein und Försterin Gisela Kadisch von Landesforsten Rheinland-Pfalz im Forstamt Idarwald in Rhaunen. Begleitet wurden die Naturtage von einem geschulten Betreuerteam, bestehend aus Sozialpädagogen, Erziehern, Forstwirten, Studenten verschiedener Fachrichtungen und Betreuern des Sommerprojekts der Verbandsgemeinden Rhaunen und Herrstein. Das Kreisjugendamt hat für die Maßnahme rund 2000 Euro an Fördermitteln für die Jugendarbeit im Rahmen des Jugendplans bereit gestellt.

Brauchen Kinder nicht auch mal eine Pause vom Lernen? Warum sollten sie in den Sommerferien freiwillig weiter lernen? So fragten sich die Organisatoren bei der Konzeption im Vorfeld der Freizeit. "Lernen kann ja auch anders ablaufen, zum Beispiel abenteuerlich, handwerklich, mit viel Zeit zum eigenen Entdecken und Erfahrungen", lautete die Antwort. Und genug Zeit zum "Chillen" blieb ja auch noch. Die Betreuer hatten sich in der einjährigen Vorbereitungszeit in verschiedenen Seminaren einer gemeinsam initiierten Fortbildungsreihe qualifiziert, zum Beispiel Waldpädagogik, Niedrigseilkonstruktionen zum Klettern, Knotenkunde, Erlebnispädagogik, Verhaltensauffällige Kinder, Erste Hilfe, Töpfern, Holzwerkstatt.

Gemeinsames Fazit nach der ersten Woche im siebzehnköpfigen Betreuerteam: "Begeisterte Kinder, zufriedene Gesichter, ein Super-Team." Mit den Chefköchen Stefan Mettler und Tabea Becker konnten die Kids bei Bauer Hahn in Berschweiler beispielsweise morgens neue Kartoffeln vom Acker sammeln. Nach der gemeinsamen Zubereitung stand mittags schon eine leckere Kartoffelsuppe für rund 60 Münder auf dem Tisch. "Superlecker!" schwärmt Annabelle und holt sich mit ihre Freundin noch den letzten Teller Suppe aus dem Riesentopf. Im Lauf der beiden Wochen kocht und backt die Kochgruppe ihre Lieblingsspeisen jeden Tag frisch und nachhaltig mit dem nachwachsenden Brennstoff Holz. Im Holzbackofen konnten die Kinder ihr eigenes Brot und Kuchen backen. Ein eigenes Kochbuch wird die Gruppe auch herausgeben.

Im "Energiezentrum" geht es derweil ganz schön rund, denn es geht um Windkraft. Lukas, der schon zum vierten Mal in der Ferienfreizeit beim Bau eines Windrads dabei ist, weiß schon genau wie es werden soll: "Wenn das Windrad fertig ist, montieren wir es an unser Spielmobil. Dann wollen wir soviel Strom erzeugen, dass wir unseren "Brüllwürfel" dranhängen können."

Die Gestaltung eines Bauwagens zum Spielmobil hatten sich die Youngsters Jasmin Eckes und Sarah Litzenburger vorgenommen: Die Kids haben sich den Pop-Art-Künstler Keith Haring mit seinen typisch fröhlich-bunten Comicfiguren zum Vorbild genommen und bemalten den Bauwagen von innen und außen ganz sommerbunt. Und die Olympischen Spiele waren natürlich auch Thema in Griebelschied. Dann wurde noch gewandert, getanzt und getöpfert. Zum Brennen der Tonskulpturen bauten Daniel, Luke und Jasmin einen Grubenofen, wie er schon vor 3000 Jahren benutzt wurde. Sabrina und Paul haben abseits der anderen Kinder tief im Wald die Geräusche dort aufgespürt und eine richtige Waldgeräuschelandkarte aufgezeichnet. Smike, Felix und Marik haben auf ihren Streifzügen durchs Dickicht lauter Kostbarkeiten entdeckt: blauweiß gestreifte Eichelhäherfedern, stachelige Bucheckern, filigrane Muster der Borkenkäferlarven, frische Haselnüsse, angeknabberte Eicheln, geheimnisvolle Blattgallenhäuser und den blanken Unterkieferknochen eines Wildschweins. Für die Kostbarkeiten haben sie eine Schatztruhe aus Holzbrettern, gesammelten Ästen und anderen Naturmaterialien unter Anleitung der Forstwirte Oliver Groß und Manfred Müller vom Forstamt Idarwald und Betreuerin Lisa Schäfer gezimmert. red