Mit Miro Klose einst die Älteren geärgert

Aus unserem Archiv

Kreis Birkenfeld/Kusel – Wenn Deutschland am Sonntag den Titel holen will, wird einer WM-Rekordtorjäger Miro Klose ganz besonders die Daumen drücken: Thorsten Schäfer aus Schauren. Der 40-Jährige kennt Klose aus seiner Kindheit in Kusel. "Wir waren Bolzplatzkameraden", sagt er. Mehr als 25 Jahre ist das jetzt her.