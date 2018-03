Mit dem Simulator durch die Straßen: Fahrstunden ohne Risiko

Schon von Weitem sehe ich die brünette Frau im gelben Pullover auf dem Bürgersteig laufen. Sie bleibt stehen, ich setze den Blinker und biege nach links ab – im Glauben, dass sie mich vorbeifahren lässt. Das tut sie nicht, stattdessen rennt sie mir vors Auto. Alles wird schwarz. Doch zum Glück ist es nur der Bildschirm des Fahrsimulators.

In der Fahrschule Bodtländer in Oberstein nehmen die Fahrschüler zu Beginn ihrer Ausbildung statt auf dem Fahrersitz erst einmal auf dem schwarzen Stuhl des Fahrsimulators Platz. Von Lenkrad, Kupplung, Gaspedal, Bremse und Schaltknüppel bis hin zum Blinker – alles da, was man als Autofahrer braucht. Auf dem Bildschirm sieht man ein Armaturenbrett, das einem anzeigt, wie schnell man durch die virtuellen Straßen düst. „Wir haben damit durchweg positive Erfahrungen gemacht“, betont Fahrschulleiter Stefan Werner. Seine Fahrschule ist die einzige im Landkreis Birkenfeld mit Fahrsimulator. Rund 17.000 Euro kostet so ein Teil. Sechs Lerneinheiten mit je zwei Lektionen müssen die Anfänger absolvieren – erst wenn das Fahren in der virtuellen Stadt geklappt hat, lässt Werner seine Schützlinge auf Idar-Obersteins Straßen los.

„Die meisten Schüler haben eine Flatrate“, erzählt Werner. Wenn es irgendwo Probleme gibt, können sie die Situation am Simulator beliebig oft wiederholen. Der Simulator beginnt zunächst mit den Grundlagen wie dem Einstellen des Sitzes, dem Anfahren, Schalten und Lenken oder dem Schulterblick. Eine Computerstimme gibt Anweisungen, über eine Kamera checkt der Simulator, ob man auch schön den Schulterblick macht. Wenn nicht, gibt' s eine Ermahnung – ganz wie im echten Fahrschulauto. Der Clou des Ganzen: Auf den virtuellen Straßen sind die Situationen genauso unberechenbar wie im echten Leben: Mal taucht ein Kreisel auf, ein anderes Mal bahnt sich ein Rettungswagen seinen Weg durch die Straßen.

Ich versuche mein Glück auf einem Slalomparcours: Ich muss einer grünen Linie folgen und dabei das Lenken üben. Zuerst geht noch alles gut, doch dann werden die Abstände zwischen den Hindernissen immer kleiner, und ich muss ordentlich am Lenkrad drehen, um nicht irgendwo dagegen zu stoßen. „So übt man das übergreifende Lenken“, sagt Werner, der das Ganze beobachtet. Versuchsweise fahre ich gegen einen Baum. Der Simulator bricht die Übung ab und startet neu – zur Strafe ist die nächste Runde ein wenig länger als die vorherige. Auffällig ist: Die Kupplung des Simulators lässt sich viel schwerer betätigen als die eines echten Autos, mehrmals würge ich den Motor ab, obwohl ich seit mehr als elf Jahren fahre.

„Die Kupplung ist absichtlich so eingestellt“, sagt Werner. „Wer noch nie gefahren ist, kann so einfacher ein Gefühl für die Kupplung entwickeln. Im echten Auto muss man immer mal wieder abbrechen, weil die Kupplung stinkt. Seit wir den Simulator benutzen, haben wir weniger Verschleiß.“

Das Fahren im Simulator kommt dem echten Fahren tatsächlich erstaunlich nah. Streift man beispielsweise versehentlich den Bordstein, werden Lenkrad und Sitz erschüttert – ein sehr realistisches Gefühl. Der Wermutstropfen: Schon nach relativ kurzer Zeit wird mir ein wenig übel. Nicht unüblich, sagt Werner, auch er hält es nicht lange am Simulator aus. Doch seine Fahrschüler haben damit keine Probleme, betont er, „der Playstationgeneration macht das gar nichts aus“.

Nicht jeder ist vom Nutzen des Fahrsimulators überzeugt, auch in Werners Team sind die Meinungen gespalten. „Viele sagen, dass es früher auch ohne Simulator ging“, sagt Werner. „Aber ich will mit der Zeit gehen.“ Für ängstliche Schüler sei der Simulator ideal. „Einer meiner Fahrschüler hat sich viele Jahre lang nicht getraut, zu fahren, weil er als Kind bei einem Verkehrsunfall dabei war“, erinnert er sich. Der Simulator habe ihm dabei geholfen, sich seiner Angst zu stellen.

