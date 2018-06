Drei erheblich alkoholisierte Autoinsassen, ein Fahrer ohne Führerschein, ein ungeklärter Aufenthaltsstatus und ein dilettantischer Vertuschungsversuch – dieser Fall der Polizei hatte einiges zu bieten. In den frühen Morgenstunden Dienstag wurde in Idar-Oberstein ein Auto gemeldet, das Schlangenlinien fuhr. Eine Streife konnte das besagte Fahrzeug unmittelbar nach der Meldung in Höhe des Altenbergtunnels sichten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Fahrzeug befanden sich drei junge, männliche Personen.

Als die Beamten an das Auto herantraten, versuchten die Insassen, die Plätze zu tauschen – und das aus gutem Grund. Bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer, der aus dem osteuropäischen Raum stammt, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.