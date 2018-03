"Mielersch Gerd" war eineBastion im Tor des FC 07

Heute feiert eine Torwartlegende des SC Idar seinen 90. Geburtstag: Gerd Müller. Als kleiner Junge fing er bei seinem Heimatverein Jahn Hettstein im heutigen Tiefenstein mit dem Fußballspielen an und stand schon gleich als Torwart zwischen den Pfosten. "Er war sehr begabt und war von Anfang an Torwart mit Leib und Seele", erinnern Gisela Becker und Karl-Otto Schüssler in ihrem Rückblick.

Gerd Müller, Torwartlegende des FC Idar 07, wird heute 90 Jahre alt.

Mit Ausbruch des zweiten Weltkrieges kam der Spielbetrieb zum Erliegen. Müller wurde mit 17 Jahren zur Wehrmacht eingezogen, nahm am Polen- und am Russlandfeldzug als Panzerfahrer teil. Auch in Afrika kämpfte er unter Generalfeldmarschall Erwin Rommel. Er geriet in Gefangenschaft in die USA. Dort traf er auf Bekannte aus der Heimat, Helmut und Rudi "Sabbi" Becker aus Oberstein. Endlich konnten die drei wieder Fußball zu spielen. Dann wurde Müller nach England verlegt. Dort erkannte ein Offizier sein Fußballtalent und schenkte ihm ein paar Fußballschuhe, mit denen er dann in der Lagermannschaft trainierte und spielte. Ende 1947 konnte Müller in die Heimat zurück.

Beim nach dem 2. Weltkrieg gegründeten Sportverein Tiefenstein fing stand er schon bald wieder zwischen den Pfosten. Schnell wurde der 1. FC Idar 07 auf das Talent aufmerksam und wollte ihn abwerben. Gerd Müller war aber nicht so einfach zu überzeugen und wollte seinem Heimatverein nicht untreu werden. Doch die Idarer Walter Hamscher und Herbert Gräf ließen nicht locker und einigten sich schließlich mit dem SV Tiefenstein. Auf ausdrücklichen Wunsch von Gerd wurde im Vertrag schriftlich festgehalten, dass der Wechsel aus rein sportlichen und nicht aus finanziellen Gründen erfolgte.

Ab Dezember 1947 war Müller dann Torwart beim 1. FC Idar 07. Sein erstes Spiel war gegen Eintracht Trier. Nach der neuen Klasseneinteilung gelang der Eintritt in die damalige höchste Spielklasse, die Nordzonen-Ehrenliga. Gegner waren damals Pirmasens, 1. FC Kaiserslautern, Worms, Mainz, Trier und Ludwigshafen. Die Blütezeit des 1. FC Idar 07 begann und der "Mielersch Gerd" trug als kampfstarker Torhüter maßgeblich zu den Erfolgen bei. Er verfügte über eine unglaubliche Sprungkraft und war bei hohen Bällen, die auf sein Tor kamen fast unüberwindbar.

Nachdem die Militärregierung die Genehmigung zur Benutzung des Sportgeländes erteilt hatte, fanden im Mai 1948 die ersten Spiele bei einer Sportwoche auf Klotz statt. Höhepunkt war damals das Spiel gegen Schalke 04 am 13. Juli 1948 vor 8000 Zuschauern . Mit von der Partie waren die Nationalspieler Fritz Szepan, Ernst Kuzorra und Otto Tibulski. Das Spiel endete 1:1, das Tor für den FC erzielte Hugo Heinz. In der Saison 1951/1952 stieg Müller mit dem FC07 in die 2. Division auf. Die Trainer unter denen er trainierte waren Richard Grigutsch, Eugen Fuhrmann und Karl Kanthack. Anfang der 1950er-Jahre beendete Müller seine sportliche Laufbahn.

Unvergessen ist der Spruch, der damals über ihn im Umlauf war: "Wat brooche mir e Theodur, mir honn jo Mielersch Gerd im Dur!" Es war eine Anlehnung an das damals populäre Lied "Der Theodor, der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor!"

Gerd Müller ist heute noch ein aufmerksamer Beobachter des SC Idar-Oberstein und regelmäßiger Leser der Stadionzeitung. Diese wird ihm an seinen 11-Uhr-Stammtisch in Tiefenstein geliefert, in der Toto-Lotto-Annahmestelle von Sohn Rolf. Dort wird dann mit seinen Kameraden viel über das Fußball diskutiert. Für die jungen Spieler des SC ist Gerd Müller auch heute noch ein sportliches Vorbild.