Michael Hülpes: Kritik der Nationalparkfreunde kommt zur Unzeit

Aus unserem Archiv

Birkenfeld/Hermeskeil

Michael Hülpes, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) und Vorsitzender der LAG Erbeskopf, die einen Großteil der Fördermittel in die Nationalparkregion vergibt, will die Kritik der beiden Vorstandsmitglieder des Vereins Freundeskreis Nationalpark, Hans-Joachim Billert und Stefan Pink, an der Entwicklung im Schutzgebiet und in der Region so nicht stehen lassen.