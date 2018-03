Menschliches Miteinandersoll im Mittelpunkt stehen

Das Seniorenpflegeheim Sozialkonzept "Lorettahof" hat eine neue Heimleitung. Vor einem Monat übernahm Elke Jakoby die Leitung des Hauses von Gertrud Schwickert, die nach mehr als sieben Jahren das Unternehmen aus privaten Gründen verlässt und in ihre alte Heimat, Koblenz, zurückkehrt.

Vor einem Monat übernahm Elke Jakoby die Leitung des "Lorettahofes" von Gertrud Schwickert.

Foto: Hosser

Von unserer Redakteurin Vera Müller

"Wir freuen uns, dass wir mit Frau Jakoby eine sehr erfahrene Leitung für das Haus gewinnen konnten, die aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeit schon sehr gut mit den Bewohnern und Mitarbeitenden vertraut ist", hieß Ulrich Höngen, Geschäftsführer des "Lorettahofs", die neue Heimleiterin willkommen. Die 47-jährige neue Leiterin hat langjährige Erfahrung in der Altenpflege. Seit fünf Jahren unterstützt sie als Fachberaterin den "Lorettahof". Ihre Schwerpunkte lagen bisher in der Organisation und Koordination des Sozialdienstes und der Beratung der Mitarbeiter im Umgang mit demenziell erkrankten Menschen sowie bei therapeutischen Maßnahmen. Die zweifache Mutter ist ausgebildete Heilpädagogin.Sie hat weiterhin einen Abschluss als Fachwirtin für Organisation und Führung und ist Fachberaterin für Demenz. Jakoby stellt sich weiter vor: "Ich wohne bei Kirn, war zuletzt als Heilpädagogin, Fachwirtin und Fachberaterin für Demenz in verschiedenen Bereichen tätig: als Mentorin und Coach für den Lorettahof wie auch in der Kinder- und Jugendtherapeutischen Beratung in einer Praxis und bei einem Bildungsträger in Bad Kreuznach. Ich bin verheiratet, habe zwei Töchter, und in meiner Freizeit entspanne ich gerne bei, Rätseln, Joggen, Zumba oder Schwimmen."

Sie beschreibt ihre Philosophie: "Klarheit, Offenheit, Geborgenheit: Ich möchte eindeutige Erwartungen einbringen und diese transparent kommunizieren. Begegnungen mit Bewohnern und Mitarbeitenden möchte ich auf wertschätzender Ebene zu einem menschlichen Miteinander prägen." Sie führt weiter aus: "Ich kenne das Haus seit fünf Jahren in meiner Funktion als Fachberaterin und habe die gute Positionierung des Hauses miterlebt. Somit bin ich stolz, ein intaktes, sehr gut bewertetes Haus übernehmen zu können. In diesem Sinne richtet sich mein Blick nach vorne, um an den guten Ergebnissen festhalten zu können." Im NZ-Gespräch betont sie: "Vermutlich wünsche ich mir wie alle Menschen, lange selbstständig und aktiv mein Leben im Alter gestalten zu können. Welche Wohnform ich in dieser noch aktiven Phase wähle, kann ich jetzt noch nicht sagen. Sollte ich irgendwann pflegerische und persönliche Unterstützung benötigen, bin ich froh, wenn es fachlich ausgebildete, sozial engagierte Menschen gibt, die mir trotz meiner körperlichen Einbußen einen angenehmen Lebensabend ermöglichen können."