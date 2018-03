Mehr Sonnenstrom: Auf den Dächern der Grundschule Oberstein werden Fotovoltaikanlagen installiert

Auf den insgesamt sechs Dachflächen der städtischen Grundschule Oberstein werden zukünftig Fotovoltaikanlagen betrieben. Eine Anlage errichtet die Stadt Idar-Oberstein selbst, die restlichen fünf Dachflächen werden für 20 Jahre an die OIE verpachtet, die dort entsprechende Anlagen zur Einspeisung ins öffentliche Netz installieren wird. Den entsprechenden Vertrag unterzeichneten jetzt Oberbürgermeister Frank Frühauf sowie die OIE-Vorstände Ulrich Gagneur und Eva Wagner.

Freuen sich auf die Realisierung des gemeinsamen Fotovoltaikprojektes (von links): Klimaschutzmanagerin Julia Besand, die OIE-Vorstände Ulrich Gagneur und Eva Wagner, der Idar-Obersteiner Oberbürgermeister Frank Frühauf, Bürgermeister Friedrich Marx sowie Joachim Busch, Leiter Kommunale Betreuung der OIE.

Auf verschiedenen städtischen Dachflächen sind bereits FV-Anlagen installiert. Diese befinden sich überwiegend im Eigentum der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Birkenfeld, weitere Anlagen auf dem Gelände der Kläranlage Almerich werden von den Stadtwerken betrieben.

Die Dächer der Grundschule Oberstein wurden in den Jahren 2014 und 2015 komplett saniert und bieten gute Voraussetzungen für den Einsatz von Fotovoltaik. Auf der Dachfläche des ehemaligen Hortgebäudes soll nunmehr in den Sommerferien mit Unterstützung der OIE die erste stadteigene Anlage mit einer Leistung von etwa 24,8 Kilowattpeak errichtet werden. Sie dient vorrangig der Eigenversorgung der Grundschule, überschüssiger Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist. Dadurch ergibt sich eine Einsparung beim Kohlendioxidausstoß von rund elf Tonnen pro Jahr sowie eine Entlastung des städtischen Haushalts von jährlich 500 bis 700 Euro. „Ich freue mich, dass wir mit Unterstützung der OIE jetzt unsere erste eigene Fotovoltaikanlage errichten können“, erklärte Oberbürgermeister Frühauf. Er bedankte sich bei den Vorständen des regionalen Energieversorgers für die gute Kooperation. „Die OIE ist für uns ein verlässlicher Partner, der sich sehr stark in der Region engagiert“, unterstrich der OB.

Auch OIE-Vorstand Gagneur begrüßte die gemeinsame Realisierung dieses besonderen Projektes: „Es müssen nicht immer die großen Anlagen sein, wir freuen uns auch über kleine Projekte, die wirtschaftlich zu betreiben sind. Man muss immer schauen, was geht – und bei der Grundschule Oberstein geht es.“

Die OIE plant auf den gepachteten Dachflächen die Errichtung von FV-Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 132 Kilowattpeak und speist den dort produzierten Strom ins öffentliche Netz ein. Das Gesamtprojekt wird bilanziell zu einer Reduktion des CO2-Ausstoßes von insgesamt rund 63 Tonnen pro Jahr beitragen.

Für Eva Wagner, seit 1. Februar Nachfolgerin von Rainer Boost im OIE-Vorstand, hat dieses Projekt Modellcharakter: „Es zeigt, dass die Region innovativ ist und sich in Sachen Energiewende einiges bewegt.“

Das sieht auch Bürgermeister Friedrich Marx so, der gemeinsam mit der städtischen Klimaschutzmanagerin Julia Besand bereits in der jüngsten Stadtratssitzung einen ausführlichen Bericht zum Klimaschutzmanagement vorgestellt hatte. „Wir prüfen permanent bei allen Bau- und Sanierungsmaßnahmen, was wir in Sachen Energieeffizienz und Klimaschutz umsetzen können“, unterstrich Friedrich Marx.