Mehr Arbeitslose, aber auch mehr offene Stellen als noch im Vorjahr

Die Arbeitslosigkeit ist auch an der oberen Nahe im Januar witterungs- und saisonbedingt gestiegen. Die Arbeitslosenquote beträgt nun 5,5 Prozent. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist zurzeit rückläufig.

Im Landkreis Birkenfeld stieg die Arbeitslosenquote von 5,6 Prozent im Dezember 2017 auf 6,1 Prozent im Januar an.



„Auch wenn die Witterung wenig winterlich anmutet, so wirkten im Januar die jahreszeitlich üblichen Veränderungen auf den Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosigkeit stieg insbesondere in den saisonal geprägten Regionen wie im Raum Idar-Oberstein und auch im Hunsrück an. Dennoch: Dieser Anstieg ist für einen Januar moderat, die Neumeldungen in Arbeitslosigkeit fielen geringer als im letzten Jahr“, sagte Gundula Sutter, die Leiterin der Agentur für Arbeit in Bad Kreuznach.

Positive Aussichten

Im Landkreis Birkenfeld stieg die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat Dezember um 7,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote ist von 5,6 Prozent auf 6,1 Prozent angestiegen. Vor einem Jahr hatte sie 6,5 Prozent betragen. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit fiel im Vorjahresvergleich im Landkreis Birkenfeld geringer aus als in den beiden anderen Landkreisen (minus 6,6 Prozent), und davon profitierte nur die Gruppe der schwerbehinderten Menschen nicht. Die Zahl der neu zu besetzenden Stellen ist im Landkreis Birkenfeld gegenüber Dezember leicht gestiegen und liegt auch über dem Wert des Januar 2017.

Die Aussichten für 2018 dürften nach Ansicht Sutters ebenfalls positiv ausfallen. Sie orientiert sich an den Einschätzungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, der Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit. Danach sei der Jobboom auf seinem Höhepunkt, und der Zuwachs bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung dürfte so stark ausfallen wie nie. „Unter diesen Voraussetzungen lässt die starke Konjunktur auf einen weiteren Abbau der Arbeitslosigkeit hoffen“, meint Sutter.

Vor allem Männer betroffen

Im Januar waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Bad Kreuznach, zu dem auch der Kreis Birkenfeld gehört, insgesamt 10.205 Menschen arbeitslos, 783 oder 8,3 Prozent mehr als im Dezember und 806 oder 7,3 Prozent weniger als im Januar des Vorjahres. Dieser Anstieg betraf alle Personengruppen, besonders jene, die üblicherweise stärker von der Winterarbeitslosigkeit betroffen sind – Männer, Ältere und ausländische Arbeitsuchende. Die Arbeitslosenquote stieg auf 5,5 Prozent an.

Die Betreuung der arbeitslosen Personen erfolgt in zwei getrennten Rechtskreisen: Insgesamt 3762 Personen oder 36,9 Prozent wurden im Januar von der Arbeitsagentur (Arbeitslosenversicherung/SGB III), 6443 oder 63,1 Prozent von den Jobcentern (Grundsicherung/SGB II) betreut. Der Anstieg im Januar erfolgte zwar in beiden Rechtskreisen, allerdings schwerpunktmäßig in der Arbeitslosenversicherung. Denn die saisonal verursachte Arbeitslosigkeit im Winter betrifft überwiegend Beschäftigte in den Außenberufen, die meist nur vorübergehend arbeitslos werden und Ansprüche an die Arbeitslosenversicherung haben. Deshalb sind die Jobcenter weniger von diesem Anstieg betroffen.

Im Vergleich zum Vorjahr ging die Arbeitslosigkeit für alle Personengruppen mit Ausnahme der schwerbehinderten Menschen zurück. In den Regionen fiel der Anstieg sehr unterschiedlich aus: Am stärksten stieg die Arbeitslosigkeit in Boppard an, am geringsten in Bad Kreuznach.