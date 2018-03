Mehr als 8500Zuschauer warenvoll des Lobes

Nach einem gigantischen letzten Vorstellungswochenende gehen auf der Freilichtbühne Mörschied und damit für die Karl-May-Festspiele wieder die Scheinwerfer aus. Nach 13 Vorstellungen mit insgesamt mehr als 8500 Zuschauern ziehen die Vereinsmitglieder eine positive Bilanz. "Es war eine tolle Saison mit vielen engagierten Darstellern und Helfern. So waren pro Vorstellung rund 70 Leute im Dauereinsatz, 40 auf und 30 hinter der Bühne. Einige Helfer kamen dafür sogar von weit her: Eines unserer Mitglieder reiste extra aus Bonn an, um zu helfen", blickt Mitorganisatorin Vanessa Nisius zurück.

Von unserer Redakteurin Vera Müller

Bei den vielen fleißigen Helfer hinter der Bühne sowie beim DRK Ortsverein Oberstein, der Freiwilligen Feuerwehr Mörschied, dem Catering-Team und dem Verkaufspersonal wie auch den Ordern bedanken sich die Festspiele-Macher: "Ohne diese Menschen wäre die Veranstaltungsreihe nicht möglich."

Da waren sich die Zuschauer einig: Ein so großartiges Bühnenbild wie 2012 gab es in den vergangenen 23 Jahren Freilichtbühne Mörschied noch nicht; und auch der Zuschauerbereich wurde aufgewertet: "Das kam bei unseren Gästen super an, immer wieder hörte man sie von der tollen Atmosphäre auf der Bühne und auch im Zuschauerbereich, der mittlerweile zu einem Westerndorf angewachsen ist, schwärmen." Bei familienfreundlichen Preisen für Speisen und Getränke war der Besuch zudem erschwinglich. Regisseur und Buchautor Marcel Gillmann ist mit dem Verlauf der Saison sehr zufrieden und froh über die durchweg positive Resonanz aufs Stück "Winnetou und die Felsenburg". Alle Darsteller, die während der dreimonatigen Proben- und Spielzeit unter starker Belastung stehen, sind glücklich über den erfolgreichen Abschluss der Saison. So blickte auch Winnetou Eric Nisius bei der letzten Vorstellung mit einem lachenden und gleichzeitig wehmütig blickenden Auge auf die Spielzeit zurück.

Die Pferde standen unter einer extremen Belastung, so musste Winnetous Pferd "Iltschi" in den Proben sowie auch Old Shatterhands "Hattatitla" während den Aufführungen kurzfristig durch einen schwarzen Vierbeiner namens "Conny" ersetzt werden, damit die "Hauptdarsteller" auf vier Beinen wieder zu Kräften zu kamen: "Die Tiere machen ihre Arbeit super, sie waren immer mit viel Begeisterung dabei: und das manchmal mit mehr Routine und Gelassenheit als ihr Reiter. Am letzten Wochenende der Saison machten die Pferde noch einmal ordentlich Dampf und haben nun erst einmal etwas Urlaub auf der Weidekoppel verdient."

Ganz unproblematisch war die Saison aber nicht: Das nasse Wetter machte in diesem Jahr allen zu schaffen. So brachte der Dauerregen der vergangenen Wochen anfangs nicht nur weniger Zuschauer zu den Festspielen, auch der Boden der Bühne wurde dadurch schwer bespielbar: für Mensch und Tier eine körperliche und psychische Belastung. "Denn im Regen zu spielen und im Schlamm zu galoppieren, macht die Sache nicht nur schwerer, sondern auch gefährlich. Zum Glück konnte am letzten Wochenende bei reichlich Sonnenschein und angenehmen Temperaturen gespielt werden. Auch für die Zuschauer war das natürlich angenehmer", zieht Vanessa Nisius Bilanz. Am vergangenen Samstagabend überraschte der Pyrotechniker Gäste und Darsteller mit einem tollen Bühnen- und Höhenfeuerwerk, das den sommerlichen Mörschieder Nachthimmel verzauberte.

"Und das Schönste nach jeder Vorstellung ist, die zufriedenen Gesichter der Zuschauer und die strahlenden Augen der begeisterten Kinder zu sehen, wenn sie nach dem Stück die Tribüne verlassen oder noch das ein oder andere Foto von und mit den Darstellern schießen können. Dies ist für uns der schönste Dank und der beste Grund, auch im nächsten Jahr mehr als drei Monate lang einen großen Teil der Freizeit an der Freilichtbühne zu verbringen", fasst Vanessa Nisius zusammen, was auch viele ihrer Mitstreiter denken.