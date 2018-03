Matthias Keidel ist jüngster FDP-Kreischef

Wechsel an der FDP-Kreisspitze: Lothar Ackermann trat beim Kreisparteitag in der Idar-Obersteiner Brasserie nach zehn Jahren als Vorsitzender des Kreisverbandes nicht erneut zur Wahl an. Der 63-Jährige bleibt jedoch weiterhin Chef der dreiköpfigen Kreistagsfraktion und wurde zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Sein Nachfolger ist der 24-jährige Kirschweilerer Matthias Keidel, der bislang als Stellvertreter fungierte. Der Student der Politikwissenschaften und Geschichte ist somit der jüngste FDP-Kreisvorsitzende in Rheinland-Pfalz. Beim Wahlgang gab es für ihn aber eine Überraschung. Dr. Karoline Hautmann-Strack (Idar-Oberstein) trat gegen ihn an, unterlag dann aber mit 3:18 Stimmen.

Justizstaatssekretär und FDP-Bezirksvorsitzender Philipp Fernis (links) gehörte zu den ersten Gratulanten: Matthias Keidel (Mitte) löst Lothar Ackermann als FDP-Kreisvorsitzender ab. Ackermann wurde zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Foto: Privat

Sie übernimmt ebenso wie Dr. Peter Quint die Stellvertreterrolle. Susanne Schneider bleibt Schatzmeisterin, Armin Schramm Schriftführer. Die Versammlungsleitung hatte Philipp Fernis, Staatssekretär im Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz und Bezirksvorsitzender der FDP Eifel-Hunsrück. Und der löste diese eher langweilige Aufgabe mit Humor und Charme. Pausen zwischen den Wahlgängen nutzte er, um über die Lage in Mainz zu referieren, über Merkels Ende zu spekulieren und die Zukunftsfähigkeit des GroKo-Sondierungspapiers anzuzweifeln.

Ackermann: Gut aufgestellt

Der Parteitag der FDP, die im Kreis Birkenfeld 105 Mitglieder hat, zeigte: Die Freien Demokraten haben mittlerweile eine starke Gruppe junger Liberale, die sich aktiv einbringen. Ackermann, der die Gäste begrüßte, betonte: „Der Wahlkampf verlief gut, unser Ergebnis war recht ansehnlich. Schwerpunkte unserer regionalen Arbeit waren unter anderem die Einrichtung der Wertstoffhöfe, die Hunsrückspange und die Tourismus-Diskussion, die andauert: Wir müssen das Geld gezielter einsetzen – für eine vernünftige Vermarktung des Landkreises mit seinem Nationalpark.“

Er wolle nach zehn Jahren als Vorsitzender – ursprünglich war geplant, dass er das Amt lediglich ein halbes Jahr ausfüllt – abgeben und einen Schlussstrich ziehen: „Wir sind gut aufgestellt. Das ist kein Problem.“

Wahlen lassen sich nicht immer planen. Nach einem kurzen Thekengespräch direkt vor Versammlungsbeginn zwischen Karoline Hautmann-Strack und Thomas Schickentanz änderte sich die Ausgangslage. Schickentanz, der dadurch irritierte, dass er während der Versammlung immer wieder lachte und mehrfach den Kopf schüttelte, schlug Hautmann-Strack, Medizinerin in Birkenfeld und Obfrau der Kreisärzteschaft, als Kreisvorsitzende vor. Ihr Lebensmittelpunkt liege im Kreis Birkenfeld, sie sei stets präsent.

Hautmann-Strack wirkte ein wenig überrumpelt, stellte sich dann aber dennoch der Wahl. Auf eine ausführliche Vorstellung verzichtete sie. Nicht so Keidel, der in der Pressestelle der FDP-Landtagsfraktion aktiv ist. Er blickte zurück: Im Frühjahr 2010 habe ihn als Schüler der MSS 11 am Heinzenwies-Gymnasium der Landratswahlkampf politisch aufgeweckt. „Ich hatte vom kommunalpolitischen System recht wenig Ahnung. Ich war interessiert, informierte mich, klopfte für mich interessante Themen ab und klinkte mich in die öffentliche Debatte ein. Und das war sehr vielen Politikern im Kreis Birkenfeld vor allem eines: nämlich herzlich egal. Um genau zu sein: Meine Meinung war allen egal. Und den Kandidaten Schneider, Redmer und Petry erst recht. Was soll man sich auch für jemanden interessieren, der keine 18 Jahre alt ist und dessen Bekanntheit an den Grenzen des Dorfkerns von Kirschweiler endet? Aber einer meldete sich dann doch bei mir. Und das war Bernhard Zwetsch.“

Für Keidel stand fest: Er möchte der FDP beitreten. „So wie mir ging es auch Luca Kühn, der mittlerweile schon im dritten Jahr bei uns Mitglied ist und gerade sein Abi schreibt.“ Mit ihm sei er dann auch vor zwei Jahren das Projekt angegangen, die Jungen Liberalen im Kreis neu zu gründen. Unter den Vorsitzenden Steffen Diel, Alexander Fritsch und nun Lukas Heidrich habe sich das auch ganz gut entwickelt, „sodass wir für die jungen Leute im Kreis Birkenfeld eine Plattform bieten, auf der liberale Politik gemacht werden kann.“

Die Freien Demokraten seien aber auch gerne mal älter als 19 Jahre: Wer glaube, dass er als womöglich neuer Kreisvorsitzender einen Generationswechsel einleiten wolle, irre sich. Er baue auf die Zusammenarbeit mit Menschen, die er seit seinem Eintritt vor sieben Jahren kenne und schätze. „Mir verlangt es großen Respekt ab, wenn ich am Infostand in der Idarer Fußgängerzone stehe und neben mir eine Juliane Wild unermüdlich und mit purer Herzlichkeit für die Anliegen der FDP wirbt.“ Sie ist im 30. Jahr Mitglied der FDP, sitzt seit 1989 ohne Unterbrechung im Idar-Obersteiner Stadtrat. „Eine Marke wie dich in der Partei zu wissen, tut einfach wahnsinnig gut“, schwärmte der neue Vorsitzende.

Eindeutiges Ergebnis

Lokal gebe es keine FDP-Krise: „Natürlich haben wir zu Zeiten einer historisch schwachen Bundespartei Sitze in den kommunalen Gremien verloren. Aber dass wir dann trotzdem mit über neun Prozent in den Idar-Obersteiner Stadtrat einziehen, zeigt doch, welches Potenzial wir haben.“

Die Wahl fiel eindeutig aus: Keidel erhielt 18 Stimmen, Hautmann-Strack 3. Für den neuen Kreisvorsitzenden steht fest: „Zwischen ihr und mir steht nichts. Wir schätzen uns und werden gut zusammenarbeiten.“ Keidels erste Amtshandlung: Er schlug Ackermann zum Ehrenvorsitzenden vor. Die Versammlungsteilnehmer stimmten mehrheitlich zu, wobei es durchaus leise Kritik gab: Dieser Vorschlag komme zu spontan. Ackermann bedankte sich letztlich für die Wahl und freute sich zusätzlich über ein Buchpräsent.

Von unserer Redakteurin Vera Müller