MarktmitFestivallockt die Massen

Von unserem Reporter Jörg Staiber

Idar-Oberstein – Jährlich gibt es zwei Ereignisse in Idar-Oberstein, bei denen die Hotelzimmer der Region schon Wochen vorher ausgebucht sind: die Intergem am ersten Oktoberwochenende und der Deutsche Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt am ersten Augustwochenende. Während die Intergem das Fachpublikum aus der ganzen Welt anlockt, sind es bei dem Markt in der Obersteiner Fußgängerzone Edelstein-, Schmuck- und Mineralienfreunde aus ganz Deutschland und den Nachbarländern, die es an die Nahe zieht. Und die bekommen dann als Dreingabe auch noch allerfeinstes Straßentheater geboten, welches ohne den Markt sicherlich lediglich eine regionale Bedeutung hätte.

Dabei zeigt das Festival im jeweiligen Genre durchaus internationale Spitzenklasse – mit Künstlern, die häufig noch weitere Anreisewege haben als die auswärtigen Marktgäste. So sind Gruppen aus Spanien, Italien, Frankreich, Großbritannien, Belgien und Deutschland mit dabei. Die aufwendigste Show liefert dabei das zwölfköpfige römische Ondadurta Teatro mit "Felliniana" am Samstagabend auf dem Platz Auf der Idar. Die Gruppe präsentiert einer kunterbunte Straßentheaterrevue mit Szenen aus den bekanntesten Filmen des berühmten Regisseurs Federico Fellini. Mit Schauspiel, Artistik und Musik bis hin zu Videosequenzen und beweglichen Installationen wird an Fellinis bekannteste Meisterwerken wie "Amarcord", "La Strada" oder "Ginger und Fred" erinnert, und natürlich fehlt auch Anita Ekbergs bekanntes Bad im Trevi-Brunnen aus "La Dolce Vita" nicht. Passend zur Krönung der neuen Edelsteinkönigin am Sonntagabend im Stadttheater präsentiert die Gruppe Grotest Maru eine Parade auf Stelzen mit dem Titel "Die Suche nach der Königin", wobei die gesamte Fußgängerzone bespielt wird. Eine Mischung aus Objekttheater, Zirkus, Bewegungs- und mimischen Theater zeigt der Spanier Manuel Sebastián auf dem Max-Rupp-Platz (Im Eck). Der ausgebildete Zirkusartist führt dabei stolz in der Rolle des verrückten Hausmeisters sein nicht weniger verrücktes Haus, das voller Überraschungen steckt. Poetischer geht es bei dem, belgischen Duo Baladeu'x zu, das mit einer spektakulären Mischung aus Tanz, Artistik und Jonglage heiter-melancholische Geschichten erzählt. "The Primitives" dagegen werden bei ihre, Loblied auf das Handwerk voll und ganz ihrem Namen und bieten Brachialhumor. Für eine ganz besondere Form der Straßenmusik sorgt die mobile Band "The Four Shops", die sich – wie der Name schon erahnen lässt – sich ganz dem Motown-Sound der 1970er verschrieben haben, während die australische Gruppe "The Beez" eine originelle musikalische Zeitreise durch vier Jahrhunderte macht.

Beim Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt werden an mehr als 50 Ständen sowohl ausgesuchte Produkte gezeigt als auch handwerkliches Können demonstriert, wobei Zahl als und Besetzung der Aussteller seit Jahren sehr konstant ist. Der interessierte Besucher kann hier fast alle Arbeitsgänge vom Rohstein und -metall bis hin zum fertigen Schmuckstück verfolgen und sehen, wie geschliffen, poliert, geschmiedet, graviert wird oder wie eine Maschine aus einem Draht eine Kette biegt. Der Markt ist am Samstag von 10 bis 20 Uhr, am (verkaufsoffenen) Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.