Markt zeigte die Vielfalt des ländlichen Lebens

Käseräder, die in Tropfsteinhöhlen reiften, Steinofenbrot frisch vom Blech, dicke Knoblauchknollen und noch dickere Tomaten: Der Bauernmarkt hält jedes Jahr besondere Leckerbissen bereit. Der Markt ist mittlerweile zu einer festen Größe im Veranstaltungsprogramm der Region geworden. Das zeigte sich auch am Sonntag: Schon um die Mittagszeit drängten sich die Menschen auf dem Gelände neben dem Gemeinschaftshaus, bald darauf konnte man sich nur mit Mühe seinen Weg durch die Besuchermengen bahnen.

Wie immer viel los war beim Bauernmarkt in Niederhosenbach. Foto: Reiner Drumm

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer

Auch ein Holzschnitzer mit grobem Arbeitsgerät war zu sehen. Foto: Reiner Drumm

Auch die Traktorenschau auf der Wiese am Ortsausgang über die Seitenstraßen bis zum Marktgelände lockte viele Neugierige an. Das Angebot, einmal auf dem Traktor durch die Gegend gefahren zu werden, nahmen vor allem Kinder gern an. Die Bulldozerfreunde Hunsrück, Berthold Nees und seine Schlepperfreunde sowie viele Privatbesitzer zeigten ihre Oldtimer, von Hanomag bis zum McCormick; selbst aus Venlo in den Niederlanden hatte sich ein Fahrer zum 265 Kilometer entfernten Niederhosenbach aufgemacht.

Schon am frühen Nachmittag hatte Dirk Willems, der Vorsitzende des veranstaltenden Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, 73 Traktorfahrer registriert; und noch immer waren die letzten Namen auf der Teilnehmerliste nicht geschrieben. Etwa 40 Stände waren auf dem Hof neben dem Gemeindehaus und der Seitenstraße aufgebaut, boten Deftiges aus der Bauernküche neben Brotaufstrichen mit Würze aus der Toskana, Käse aus der Eifel, südamerikanische Chakalaka, Nugat aus der Provence, Mandelgebäck aus Italien; ein buntes Gewirr aus vielen Teilen der Welt, in der kein Platz ist für Billigklamotten aus Indien.

"So etwas würde unseren Markt kaputtmachen", sagt Willems. Er und seine Mitstreiter sind auch mit dem zwölften Markt zufrieden. Sorgfältig haben sie in einem Dutzend Jahren die Veranstaltung entwickelt, haben immer wieder neue Standbetreiber ins Programm eingebaut. Etwa die Käserei aus Much im Bergischen Land, die ihren Atta-Käse in Deutschlands größter Tropfsteinhöhle reifen lässt. Nicht weit davon entfernt wurden nach einem Rezept von Hildegard von Bingen, die ja wahrscheinlich in Niederhosenbach geboren wurde, Kekse verkauft. An anderen Ständen saßen Wetterfrösche auf einer Stange und ermittelten die Windgeschwindigkeit, aus Griebelschied kam handgemachte Salami.

Ebenso handgemacht sind die Puppen, die Betreiber aus Niederhosenbach ausstellten. Am Kreativstand von Maritta Stürmer aus Bundenbach konnten Kinder Türschilder auf Schiefer bemalen – eine Kinderbetreuung, die sie neben ihrem eigentlichen Geschäft, dem Verkauf von Schieferware, betrieb. Und auch die seit Jahren bekannten Attraktionen durften nicht fehlen: Die Dreschmaschine am Eingang zum Marktgelände, die Geflügelschau des Zuchtvereins Weierbach, die Schau des Obersteiner Kaninchenzuchtvereins, der Motorsägen-Skulpteur am Rand des Festgeländes und der Förderverein Lützelsoon, der auf dem Marktgelände Weidenkörbe flocht.