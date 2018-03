Das Geheimnis ist gelüftet: Magdalena Meng ist die neue Deutsche Edelsteinkönigin, die bis zum Sommer 2014 im Amt sein wird. Sie löst die Kirschweilerin Julia Heß ab. Bis offiziell wurde, wer denn nun die neue Queen, die im Mai erstmals bei einem Casting von einer Jury ausgewählt worden war, ist, mussten sich die rund 300 Gäste im Idar-Obersteiner Stadttheater erst einmal gedulden. Langeweile kam aber nicht auf: Die Besucher erlebten eine tolle Gala zur Krönung.

Ein Lächeln, das bezaubert: Magdalena Meng wurde gestern Abend gekrönt. Als Edelsteinkönigin repräsentiert sie die Region zwei Jahre lang.

Foto: Hosser

Von unserer Redakteurin Vera Müller

Neben dem Musikverein Mörschied waren zwei international bekannte Showgrößen für die Veranstaltung gebucht. Dabei wurden die Zuschauer in die Welt der Illusionen entführt. "Die schnellste Entfesselung der Welt – die Lex und Alina Quick-Change-Show": Bekannt aus der TV-Show "Stars in der Manege" und durch den Auftritt in Heidi Klums "Germany's Next Topmodel", boten die Künstler blitzschnelle Kostümwechsel.

Mit "Geschichten aus Sand" verzauberte Katrin Weißensee die Gäste der Gala, die zwei ehemalige Edelsteinköniginnen, Carina Leyser und Carolin Totten, charmant moderierten. Zudem wurde eine schmucke Festschrift präsentiert.

Schmetterlinge im Bauch hatte sie vor ihrem ersten großen Auftritt, gab die 25-jährige neue Königin zu. In einem Traum in Mintgrün – das Kleid hat Barbara Steitz aus Mittelreidenbach geschneidert – betrat sie die Bühne und beeindruckte mit Charme und Leichtigkeit, ohne oberflächlich zu wirken, was bereits die Jury beim Casting so sehr beeindruckt hatte.

Magdalena Meng – ein Typ, der an Schauspiellegende Romy Schneider erinnert – lebt in Idar-Oberstein, hat vier Geschwister und studiert an der Fachhochschule Idar-Oberstein Edelstein- und Schmuckdesign. Das Edelsteinhandwerk hat sie im Rahmen eines einjährigen Praktikums bei Graveur Hans-Ulrich Pauly (Idar-Oberstein) gelernt. Ein halbes Jahr lang besuchte sie eine Schmuckschule in Florenz. Ein Sprachtalent ist die junge Frau, die gerne liest, zeichnet und ihre Fitness mit Boxen trainiert: Englisch und Italienisch spricht sie fließend, dazu hat sie noch Russisch- und Französischkenntnisse. Auch für Theater und Poesie interessiert sie sich.

Sie erzählt: "Als ich die ersten Erfahrungen mit Edelsteinen gesammelt habe, war ich mir sicher, dass ich in Zukunft damit arbeiten möchte. Ich graviere, schleife, facettiere, designe, experimentiere. Ich liebe es, das Geheimnisvolle in Edelsteinen zu entdecken." Einen Lieblingsstein hat sie nicht: "Ich habe mindestens zehn und kann mich nicht für einen entscheiden."

Was wünscht sie sich für die nächsten zwei Jahre? "Dass ich die Deutsche Edelsteinstraße als Edelsteinkönigin überall gut repräsentiere, dabei viele liebe Menschen kennenlerne und noch viel mehr über unsere Welt erfahren darf."

Magdalena ist um keine Antwort verlegen. Als "freundlich, neugierig und hilfsbereit" beschreibt sie sich selbst. Da muss sie selbst schmunzeln: Auf die berühmte einsame Insel würde sie Vanilleeis, ihre Haarspangen und einen Ball mitnehmen. Ein Lebensmotto hat die junge Frau, die auch sehr ernsthafte Facetten zeigen kann, ebenfalls. Sie zitiert Goethe: "Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten. Wir fühlen eine Sehnsucht nach dem, was wir schon im Stillen besitzen."

Mit "Egoismus und Lästerei" kann die Königin nichts anfangen; gerne kennenlernen würde sie alle ihre Vorfahren und "Außerirdische, weil sie sehr geheimnisvoll sind".

Außerirdische wird Magalena als Deutsche Edelsteinkönigin wohl nicht treffen. Dafür aber viele andere interessante Menschen, die sie für unsere Region begeistern kann...