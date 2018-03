Lotto spendet 2500 Euro für Familie

Auch wenn Menahil alleine zwischen den vielen großen Leuten kaum ein Wort herausbrachte: Die Freude über ihren neuen Schulranzen merkte man der Sechsjährigen, die ab kommenden Dienstag die Struthschule in Oberstein besuchen wird, deutlich an. Gespendet hat den leuchtend blauen Tornister mit allen Utensilien vom Mäppchen bis zum Wasserfarbkasten Rolf Korell, als er aus der Nahe-Zeitung von dem Unglück erfuhr, das Menahils Familie letzte Woche durch die Brandstiftung an ihrem Haus traf.

Die Spendenübergabe fand bei M+R im EKZ statt. Foto: Hosser

Doch der Betreiber des Schreibwarengeschäftes mit Lotto-Annahmestelle im EKZ in der Vollmersbachstraße tat noch mehr: Er kontaktierte Frank Zwanziger, Geschäftsführer der Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz, und erkundigte sich, ob eine finanzielle Unterstützung für die Familie, die bei dem Brand ihr ganzes Hab und Gut verlor, seitens der Stiftung möglich sei. Beim Koblenzer stieß Korell auf offene Ohren – und so konnte Familienvater Malik Mohamed bereits am Mittwoch einen symbolischen Scheck über 2500 Euro entgegen nehmen. Übergeben wurde er durch Frank Zwanziger und Rolf Zimmer, Lotto-Bezirksdirektor aus Bad Kreuznach, im Anschluss an einen Termin, bei dem die Lotto- Stiftung als neuer Sponsor auf dem Trikot-Ärmel des SC Idar-Oberstein vorgestellt wurde.

"Den Sport fördern wir gerne, aber dieser Fall ist uns eine echte Herzensangelegenheit", erklärte er und lobte außerdem das Engagement von Rolf Korell: "Wir sind in solchen Dingen auf die Mitarbeit unserer Annahmestelleninhaber angewiesen."

Malik Mohamed freut sich unterdessen sehr über die Unterstützung vieler Mitbürger, die auch vor Ort die Familie unterstützen. So war am Sonntag bei der Krönung der neuen Edelsteinkönigin nach einem Aufruf der scheidenden Majestät Julia Heß ein Betrag von 855 Euro zusammen gekommen. Übergeben wurde der Scheck das Geld anschließend durch ihre Nachfolgerin Magdalena Meng, nachdem Foto Hosser die Summe auf 1000 Euro aufgestockt hatte. Außerdem haben viele Idar-Obersteiner Möbel an die Familie abgegeben, die bereits am Montag in eine neue Wohnung an der Wasenstraße – nur wenige hundert Meter vom ausgebrannten Haus entfernt – bezogen hat. Vermittelt worden war sie von Jennifer Charbonneau, die Mieterin im selben Haus ist und sich im Textilgeschäft des Pakistaners erkundigte, wie sie helfen könnte.

Zur Spendenübergabe kam Mohamed alleine mit seiner ältesten Tochter. "Ihre Geschwister waren gerade eingeschlafen, und ich wollte sie nicht wecken, denn nachts schlafen sie nicht gut." Zu stark wirkt der Eindruck des Geschehenen noch auf die Kinder und ihre Mutter Anisa Jonas. Aufmunternd wirkt da sicher der Einkaufswagen voller Bilderbücher, Malbücher und Spielzeug, den Rolf und Gerlinde Korell außerdem noch aus ihrem Warenbestand stifteten. Michael Fenstermacher