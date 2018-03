Loretta-Rundweg gehört jetzt zu den besten

"Das ist eine Spitzenbewertung", freut sich Frauenbergs Ortsbürgermeister Dirk Schröter über 77 Punkte bei der Neuzertifizierung der Gräfin-Loretta-Traumschleife durch das Deutsche Wanderinstitut. Damit zählt der 12,5 Kilometer lange Rundweg deutschlandweit zu den 25 besten Premiumwegen.

Foto: Reiner Drumm

Die hohe Punktzahl bedeutet auch eine enorme Steigerung. Bei der Eröffnung 2009 erreichte die Traumschleife 66 Punkte. Sehr viele Details am Weg wurden verbessert. Die Anstrengungen sieht Schröter mit dieser Bewertung – die erneute Zertifizierung steht turnusgemäß alle drei Jahre an – honoriert. Wann die Urkunde übergeben wird, steht noch nicht fest.

Besonders gefallen hat den Bewertern die Kaiserallee mit Stelen römischer Kaiser, die im Eröffnungsjahr noch nicht angelegt war, und der Ausbau des Wegs der Trolle. "Das schafft Erlebniswert", beschreibt Schröter das Konzept. Seit der Einweihung kommen die liebevoll gestalteten Ruhemöglichkeiten des in einzelne Abschnitte gegliederten Weges bei Wanderern gut an, was nicht nur in Wanderblogs und beim Projektbüro des Saar-Hunsrück-Steigs in Losheim am See rückgemeldet wird. Auch "OB" Schröter, der wie sein Vorgänger Hartmann das Gespräch mit den Wanderern sucht, hört in dieser Hinsicht viel Gutes. Punkte brachte bei der Neubewertung auch das Anbringen von Wegweisern mit genauen Entfernungsangaben. Die haben vorher gänzlich gefehlt.

"Ohne den Lärm wäre die Traumschleife sicher noch höher bewertet worden", meint Achim Laub vom Projektbüro in Losheim am See. Doch an diesen Rahmenbedingungen, dass man stellenweise die Landesstraße 176 und die Bahnlinie sieht und vor allen Dingen den Verkehr deutlich hört, kann die Gemeinde nichts ändern. Sie kann nur versuchen, diese Eindrücke zu kompensieren, was man mit der liebevollen Ausgestaltung der Traumschleife versucht. Die trägt seit Beginn die besondere Handschrift des Frauenbergers Ralf Willrich, der früher 1-Euro-Jobber über das DRK sozialpädagogisch und handwerklich betreute und heute im Rahmen eines 400-Euro-Jobs bei der Gemeinde beschäftigt ist.

"So ein Weg braucht Pflege", weiß Schröter. Wanderer reagieren sofort auf Schwachstellen und verbreiten ihre Kritik oft umgehend. Wie jene Frau im Wanderblog "Die WanderReporter", die Ende Juni bemängelte, dass das letzte Wegstück zu feucht sei. Für Abhilfe wurde gesorgt – und das wurde auch im Blog kommuniziert.

Die Punktesteigerung biete neue Impulse für den Tourismus der Region, hofft Schröter, der auch nach diesem Erfolg nicht ausruhen möchte. Nach und nach soll im Umfeld weiter für Verbesserungen der touristischen Infrastruktur gesorgt werden. So sei mittelfristig angedacht etwas für die Zertifizierung der Ferienwohnungen – drei gib es in Frauenberg – zu tun. Gabi Vogt