London 2012 ist überwältigend und einfach unvergesslich

Aus unserem Archiv

London/Idar-Oberstein – Schon wieder vorbei ist mit der Rückreise am heutigen Freitag das olympische Abenteuer für Fabian Sömmer aus Weierbach. Mit den anderen Teilnehmern des olympischen Jugendlagers in Canterbury feierte der Zehnkämpfer gestern Abend Abschluss. Morgen früh wird er von seinen Eltern Karin und Stephan wieder in Mainz abgeholt.