Lkw-Unfall auf der B 41 – Fahrer lebensgefährlich verletzt

Rüdesheim/Weinsheim

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr auf der Bundesstraße 41 in Höhe Rüdesheim. Wie die Polizei meldet, war der 50-jährige Fahrer eines Getränkelasters zwischen der Anschlussstelle Rüdesheim/Roxheim und der Abfahrt Weinsheim in Fahrtrichtung Idar-Oberstein aus ungeklärter Ursache auf ein unbesetztes Absicherungsfahrzeug der Straßenmeisterei Bad Kreuznach geprallt, das einen Arbeitstrupp auf der rechten Fahrbahn absichern sollte.