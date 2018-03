Leidensgenosse gibt Sarah Rückendeckung

Fischbach – Sie hat die Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt. Rückendeckung erhält Sarah (28) aus Fischbach, die an der ersten Staffel der Scripted-Reality-Serie "Schwer verliebt" auf Sat 1 teilgenommen und direkt nach Sendestart im November 2011 gegenüber unserer Zeitung klargestellt hatte: "Es gibt Drehbücher. Ich wurde gezwungen, mich an die Vorgaben zu halten." Sarahs Mitkandidat Fabian aus Kiel untermauert nun die Aussagen der jungen Frau.

Von "schwer verliebt" keine Spur: Sarah (28) ist froh, dass Fabian sie unterstützt und der TV-Horror der Vergangenheit angehört.

Von unserer Redakteurin Vera Müller

Hintergrund: Die RZ richtete im November eine Solidaritätsseite für Sarah, die via Facebook etc. gemobbt wurde, Häme und Spott über sich ergehen lassen musste und im Fernsehen Sonntagabend für Sonntagabend der Lächerlichkeit preisgegeben wurde, ein. Die Resonanz war riesig; der Fall Sarah und "Schwer verliebt" machten bundesweit Schlagzeilen. In vielen Beiträgen, darunter einer Reportage in unserem Wochenend-Journal, berichtete die RZ ausführlich über die unsauberen Methoden des Privatfernsehens. "Schwer verliebt" und die Folgen: So meldete sich im Winter auch Fabian, der ebenfalls an der stark umstrittenen Kuppelshow teilgenommen hatte, bei unserer Zeitung: Er stützte Sarahs Thesen und unsere Berichterstattung; er mailte sogar Drehbuchauszüge, die er abfotografiert hatte. Er habe spielen müssen, dass er Bewerberin Nicole liebt. "Ich habe vor laufender Kamera gesagt, dass wir kein Paar sind. Da hieß es von Seiten der Fernsehmacher, ich solle sofort sagen, dass wir ein Paar sind, sonst müssten wir alles noch einmal drehen."

Unter Druck gesetzt

Doch urplötzlich dementierte der Handballfan, der mit Hilfe der Sendung angeblich die große Liebe gefunden hatte, jemals mit unserer Zeitung gesprochen oder Kontakt gehabt zu haben. "Der Sender Sat 1 habe ihn zu keiner Zeit und an keinem Ort instruiert, "Handlungen oder Worte von mir zu geben, die ich nicht wollte", schrieb er im Netz.

Auch kommentierten er, seine Mutter und seine angebliche Partnerin Nicole bei RZ-Online unsere Berichte als "erfunden". Schon damals vermuteten wir: Fabian war von Sat 1 massiv unter Druck gesetzt worden. Holger Kreymeier, Journalist aus Hamburg und Initiator des mit einem Grimme-Preis ausgezeichneten Internet-Formats Fernsehkritik.tv, hatte zuerst Sarah und später Fabian persönlich getroffen und ähnliche Aussagen erhalten. So richtig vor der Kamera auspacken wollte der Kieler da aber noch nicht.

Nun die Wendung: In der aktuellen Ausgabe von Fernsehkritik.tv wird auf Sarahs Aussagen und die RZ-Berichte zurückgegriffen. Fabian stellt in diesem Zusammenhang klar: "Was Sarah gesagt hat, ist wahr." Auch Fabians Mutter Renate betont, dass das Drehbuch "schauderhafte" Dinge vorgesehen habe: "Ich war nur noch geschockt." Immer wieder sei mit einer Vertragsstrafe in Höhe von 250 000 Euro gedroht worden, falls der Dreh abgebrochen werde oder Fabian seine Aussagen gegenüber unserer Zeitung nicht revidiere: Man habe Mutter und Sohn vorgegeben, auf welchen Internetseiten man was und vor allem in welcher Form kommentieren solle, so unter anderem auf RZ-Online.

Man habe ihnen verboten, mit der Presse zu reden. Wenn er mit jemandem über die Geschehnisse mit Blick auf "Schwer verliebt" rede, werde er seines Lebens nicht mehr glücklich, erzählt Fabian dem Fernsehkritiker. Nun sei Schluss mit dem Schweigen, und man lasse sich auch nicht mehr unter Druck setzen.

Froh über Unterstützung

Auch Sarah ist froh, dass dieser TV-Horror vorbei ist und sie nun endlich Unterstützung von Fabian erhält. Dass sich weitere Kandidaten für eine zweite Staffel hergeben, kann sie nicht nachvollziehen.

Im Prinzip funktioniert das fragwürdige TV-Format wie der Quotenrenner "Bauer sucht Frau": Interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer waren gefragt. Per Mail konnten sie mit den Kandidaten in Kontakt treten. Aus allen Zuschriften wählen die Singles von "Schwer verliebt" zwei Bewerber aus, die um einen Platz in ihren Herzen kämpfen sollten. Eine gemeinsam verbrachte Woche muss Klarheit schaffen: Wer wird sich "schwer verlieben"? – Wie die erste Staffel zeigt: offenbar niemand.

Die zweite Staffel wird im Herbst gesendet; eine Pilotsendung gab es bereits.