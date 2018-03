Landrat lieferte Gedankensplitter

Kein Teaser vorhanden

Angeregte Gespräche an vielen Tischen im auch schon an diesem Montagmorgen recht gut gefüllten Zelt – Peter Nauert und das Protokoll, das nach ausführlicher Begrüßung der Gäste drängte, hatten es schwer... Als Schirmherr der diesjährigen Veranstaltung stand Landrat Dr. Matthias Schneider ganz oben auf der Namensliste, gefolgt vom einzig anwesenden Abgeordneten, Hans Jürgen Noss. Aus Idar-Oberstein war gleich die komplette Dreierspitze der Stadtverwaltung angereist. Selbst Udo Recktenwald, der Landrat des Nachbarkreises St. Wendels, schaffte in diesem Jahr den schon so lange versprochenen Besuch.

Fachbehörden, Dienststellen, Schulen, Vereine und Betriebe... Auf nur noch eine Handvoll Gäste beschränkte sich das früher oft dominierende Luftwaffenblau. Zahlreich vertreten dagegen die Ruheständler aus den Birkenfelder Ämter; sie nutzen den Bürgerfrühschoppen als Gelegenheit zum Wiedersehen mit Kollegen. Erwähnt wurden auch all die Sponsoren, ohne die der Prämienmarkt in Zeiten knapper kommunaler Kassen nicht existieren könnte. Ebenso Dank zollte der Stadtbürgermeister den zahlreichen Helfern, stellvertretend nannte er die Mitarbeitern von Bauhof und VG-Verwaltung, die an diesem Morgen die "Thekenmannschaft" stellten.

Ein paar Gedankensplitter zu markanten Ereignissen und Themen der kommenden Wochen wollte Landrat Dr. Schneider zu den Frühschoppengesprächen beisteuern. Die Bekanntgabe erster Ergebnissen des "Mach mit"-Modellprojekts zur Monatsmitte und der Besuch des Staatssekretärs aus dem Wirtschaftsministerium zu Monatsende seien Eckdaten der nahen Zukunft. Der Ruf nach Windkraft sei verständlich bei leeren Gemeindekassen, aber nicht die alleinige Lösung, forderte Schneider den Klammerschluss mit dem Umweltcampus. Die Aufgaben von Landkreis und Verbandsgemeinde gelte es neu und vernünftig zu sortieren. Die demografiscbe Entwicklung ("Jährlich verliert der Landkreis die Bevölkerung eines Dorfes!") verlange, sich mit Modellen zu befassen, die andernorts schon realisiert werden.