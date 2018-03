Landeszuschuss sicher: Bau des Kunstrasenplatzes auf dem Umwelt-Campus beginnt im Frühjahr

Die Unterschrift von Innenminister Roger Lewentz (SPD) unter den Zuwendungsbescheid ist noch ganz frisch: Für die Sanierung der Außensportanlagen auf dem Gelände des Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) wird es aus Mainz eine kräftige Finanzspritze geben. Damit steht dem in Neubrücke geplanten Bau des dritten Kunstrasenplatzes im Kreis nichts mehr im Weg. Bisher gibt es solche Sportstätten nur in Baumholder und im Idarer „Haag“.

Kosten von rund 950.000 Euro

Der Zustand des Sportplatzes auf dem Umwelt-Campus ist schon lange denkbar schlecht. Das wird sich noch dieses Jahr ändern.

Foto: Axel Munsteiner

„Wir haben bei diesem Projekt viel Glück mit dem Land“, betont Arnold Meiborg. Der frühere Bürgermeister von Hoppstädten-Weiersbach ist stellvertretender Vorsitzender des Zweckverbands UCB, lenkte in dieser Funktion die jüngsten Sitzungen dieses Gremiums und unterrichtete Ende voriger Woche die anderen Mitglieder über die Neuigkeiten. Denn der Zweckverband, dem VG sowie Stadt Birkenfeld und die Gemeinde Hoppstädten-Weiersbach angehören, ist Träger des Vorhabens.

Rund 952.000 Euro werden nach vorläufiger Schätzung in die Erneuerung und Sanierung der Freiluftsportstätten auf dem Campus gesteckt, die sich direkt neben der neuen Sporthalle befinden. Die Außenanlagen stammen noch aus der Zeit, als das Gelände ein großes Hospital der US-Armee inklusive Housing war. Sie bestehen aus einem Fußballplatz, der nur noch eine unebene, kaum gepflegte grüne Wiese ist und nun in ein modernes Kunstrasenfeld umgewandelt wird. Hinzu kommen zwei arg ramponierte Tennisplätze, die ebenfalls wieder in Schuss gebracht werden sollen.

Planer aus Ludwigshafen

Mit den Planungen für dieses Projekt hat der Zweckverband Martin Braun und dessen Fachingenieurbüro aus Ludwigshafen beauftragt. „Er wird nun umgehend die Ausschreibung der Arbeiten in die Wege leiten“, sagt Meiborg. Nach seiner Auskunft hat das Land mit der Zuschussbewilligung auch die Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn erteilt.

Das ist insofern von Belang, weil auf dem Gelände der Freisportanlage noch Rodungen – zum Beispiel der Rückschnitt von Hecken und Buschwerk – vorgenommen werden müssen, was aber im Hinblick auf die Regelungen des Naturschutzgesetzes bis Ende Februar erfolgt sein muss. „Mit dem eigentlichen Bau des Kunstrasenplatzes und der Sanierung der Tennisplätze werden wir dann im März oder April starten“, sagt Meiborg. Er rechne damit, dass die Arbeiten bis August oder September abgeschlossen sind.

Mainz hat für das Projekt förderfähige Kosten in Höhe von 936.000 Euro – also etwas weniger als die oben erwähnte geschätzte Gesamtsumme – als notwendig anerkannt. Davon deckt das Land den stolzen Betrag von insgesamt knapp 775.000 Euro ab. Das Geld setzt sich zusammen aus einem 650.000-Euro-Zuschuss aus dem Förderprogramm „Städtebauliche Erneuerung“ sowie 125.000 Euro, die das Land dem Zweckverband ebenfalls zur Verfügung stellt. Es handelt sich dabei um einen Betrag, der aus einem wegen des Baus der UCB-Sporthalle geführten Schadensersatzprozess resultiert.

Die restlichen Kosten werden nach einem festgelegten Schlüssel auf die drei Mitglieder des Zweckverbands verteilt. „Wir müssen sehr genau darauf achten, dass wir bei der Ausführung der Arbeiten innerhalb der Kostenkalkulation bleiben. Denn jeder Euro, den es teurer wird als die anerkannte Fördersumme, müssen der Zweckverband und seine Mitglieder zu 100 Prozent selbst übernehmen“, sagt Meiborg. Auch Kai Kämmerling, Leiter der Bauabteilung bei der VG, stellt heraus, dass man sich intensiv darum bemühen werde, im Kostenrahmen zu bleiben. Er weist aber darauf hin, „dass wir momentan noch vor der Ausschreibung stehen. Es liegen uns also noch keine Angebote von Firmen vor. Insofern müssen wir abwarten, was der Wettbewerb für ein Ergebnis bringt.“

Offen für Vereine aus dem Umland

Wie es in der UCB-Sporthalle schon der der Fall ist, soll auch beim Kunstrasenplatz und den Tennisplätzen eine Regelung getroffen werden, dass sie nach der Fertigstellung nicht nur von Studenten und Mitarbeitern des Umwelt-Campus, sondern auch von Vereinen aus dem Umland genutzt werden können. Zudem hat die Hochschule Trier, zu der der UCB gehört, bereits die Zusage gegeben, in den nächsten fünf Jahren – ähnlich, wie sie es in der Halle schon tut – die Betriebskosten für die Freiluftsportstätten zu übernehmen. Hochschulpräsident Norbert Kuhn hatte bereits zu einem früheren Zeitpunkt in der NZ betont, dass aus seiner Sicht der Ausbau der Sportmöglichkeiten in Neubrücke ein wichtiger Baustein sei, „um die Bevölkerung vor Ort stärker in das Leben und das Arbeiten am Umwelt-Campus einzubinden“.

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner