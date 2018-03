Landesbetrieb vergaß den Rallye-WM-Lauf

In Sack und Asche gehen laut Henning Wünsch, Vorsitzender des Sportfahrerteams Hunsrück und stellvertretender Rallyeleiter, die Verantwortlichen des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) im Saarland. Denn bei der seit zwei Wochen andauernden Sanierung der A 62 zwischen den Anschlussstellen Türkismühle und Birkenfeld haben sie nicht an die ADAC Rallye Deutschland gedacht, die auf dem Weg von Trier über Birkenfeld zur Wertungsprüfung in Baumholder am Samstag, 25. August, genau über dieses Teilstück führen sollte.

Zusätzliche Arbeit verlangt die unangekündigte Sanierung des Autobahnabschnitts nicht nur von den Organisatoren der Rallye, sondern auch von der Kreisverwaltung und der Polizei. Sie stimmten auf einer Besprechung den aufwendigen Ausweichplan ab.

Birkenfeld – In Sack und Asche gehen laut Henning Wünsch, Vorsitzender des Sportfahrerteams Hunsrück und stellvertretender Rallyeleiter, die Verantwortlichen des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) im Saarland. Denn bei der seit zwei Wochen andauernden Sanierung der A 62 zwischen den Anschlussstellen Türkismühle und Birkenfeld haben sie nicht an die ADAC Rallye Deutschland gedacht, die auf dem Weg von Trier über Birkenfeld zur Wertungsprüfung in Baumholder am Samstag, 25. August, genau über dieses Teilstück führen sollte. "Sie haben ihren Fehler erkannt und sich entschuldigt. Gemeinsam haben wir nach der besten Lösung für Fahrer und Zuschauer gesucht", fasst Wünsch die Ergebnisse eines Gesprächs im Rallye-Büro zusammen.

Von den durch die Baustelle sowie die Sperrung des Autobahnanschlusses in Neubrücke entstehenden Problemen werden die Zuschauer, die beim "Remote-Service" auf dem Talweiherplatz in Birkenfeld sowie auf der Panzerplatte in Baumholder auf die Rennfahrer warten, kaum etwas mitbekommen. "Dort treffen die Fahrerfelder nur jeweils mit fünf Minuten Verspätung ein", erklärt Wünsch. Einen riesigen organisatorischen Aufwand bedeuten die Verzögerungen im minutiösen Zeitplan aber für die Rallye-Leitung.

"Wir mussten ein komplett neues Roadbook erstellen und uns nochmals mit allen Genehmigungsbehörden abstimmen", berichtet der Vorsitzende. Denn auf dem einspurigen Autobahnabschnitt wäre es angesichts eines Trosses aus 5000 Autos von Teilnehmern und Zuschauern unweigerlich zum Kollaps gekommen. Also fahren die einschließlich der "Historic Cars" 150 Rallyefahrzeuge bereits in Braunshausen ab und werden über Selbach, Neunkirchen/Nahe, Gonnesweiler, Türkismühle und den Kreisel am Kino Movietown umgeleitet – ein Umweg von rund zehn Kilometern. Zurück Richtung Trier geht es vorbei am Erbeskopf und durch Thalfang. Für die Zuschauer ist eine Umleitung ab der Ausfahrt Türkismühle ausgeschildert. RPR 1, SWR und Saarländischer Rundfunk informieren kurzfristig über Staus.

Henning Wünsch hofft, dass alles ohne Verzögerungen abläuft, denn dadurch könnten nach der zweiten Prüfung Probleme beim Abbau in Baumholder entstehen: "Damit müssen wir bis zum Einbruch der Dunkelheit fertig sein." Auch wenn jetzt alles für einen sauberen Rennablauf gewährleistet ist, ist der Ärger beim Planer groß über die Panne, für die alleine der LfS verantwortlich sei: "Alle anderen Behörden wussten von nichts und waren genauso überrascht wie wir." Ein großes Lob spricht Wünsch dagegen den Polizeiinspektionen Birkenfeld und Türkismühle aus, die alles verfügbare Personal aufbieten, um den Verkehr zu regeln und bei Problemen einzugreifen.

